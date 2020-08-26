三倍券優惠搭學生悠遊卡綁定率僅25％　游淑慧批柯文哲：空包彈政策！

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

為搭配振興三倍券優惠，台北市長柯文哲推出三倍券綁定敬老卡、學生悠遊卡的優惠「花3000補3000」。然而，一個多月過去了，台北市議員游淑慧26日於臉書公布成績，發現綁定率都低於四成，根本是空包彈政策，直問柯文哲滿意嗎？還是又「關你屁事」？

游淑慧指出「三倍券綁定敬老卡」的成效，台北市目前敬老卡有效卡數計46萬6373張，截至109年8月24日持敬老卡綁定本市振興加碼方案計17萬9957張，綁定率不到四成。

在「數位學生證振興方案」的成效部分，補助對象為108學年度（109年7月15日前）持有本市數位學生證之高中職學生，符合此方案資格人數為8萬9501人，但游淑慧發現，綁定人數為2萬2795人，綁定率只有25％，年輕人比長輩更不買單。

游淑慧反問柯文哲，這樣的成績滿意嗎？還是又「關你屁事」？她也提到，早在在三倍券活動開始前，就特別提醒市府，有關民政單位及基層長輩的抱怨；很多人不買單台北市推出的綁定悠遊卡優惠方案。

游淑慧表示，當時提出質疑時遭市府官員攻擊是「典型的謠言」，若有本事把事情做好就無話可說，不過，兩個月過去，數據會說話，真心希望柯市府的事務官們要有專業操守，別跟著柯文哲變成「典型的嘴炮官員」。