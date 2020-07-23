史上第1人！糊塗哥洗衣「三倍券碎成雪花」3000元慘廢　網笑爛：還倒貼

▲三倍券慘成屑屑！（圖／陳姓女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

「我哥大概是史上第一人！」一名女網友傻眼直呼，一家人才剛領到熱騰騰三倍券，怎料哥哥還沒花半毛，振興券就成了一堆廢紙。原來糊塗哥把三倍券放到衣服裡，洗衣服又忘了拿出來，結果現在欲哭無淚看著「三倍屑」，想求問還有救嗎？底下網友則笑虧，「三倍變成倒貼了1000元！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》哭笑不得直呼，老哥壞習慣不改，每次洗衣服都忘了把口袋東西拿出來，以往都是衛生紙雪花狀屑屑，而這次是一整份「3000元三倍券」也給洗了。

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慘狀曝光，三倍券散成廢紙屑，想拼湊成整張原貌，恐怕比登天還難，而哥哥的心彷彿如紙一樣碎了。原PO臉垮直呼「一早起來挺崩潰的，我哥大概是史上第一人...我真的是傻眼了，這還有救嗎？」



▲網友嘆，3000元買教訓！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，大批網友幫QQ回應，「就算拼的回來，應該沒店家收吧」、「價值$3000的拼圖」、「人家是賺2千，你哥可以賠1千，也不簡單啦」、「黏一黏拿去鑑定看看」、「沒救了，當作紀念吧」、「希望這次他能真的記起教訓，以後要記得看口袋」、「這也太爛了，你家洗衣機真強力」、「終於三倍券的發文有創新了」、「中間不是有一張書籤？」「不如給阿公用，也算盡孝道了」。