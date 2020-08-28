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還原「性騷館長5分鐘」爭議始末！狂粉挨告+被肉搜　埋伏半小時連轟3槍洩憤

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▲▼ 。（圖／翻攝自館長臉書）

▲劉姓狂粉日前狂摸館長5分鐘，因性騷疑雲而與館長鬧翻互告，甚至還遭到網友肉搜。（圖／翻攝自館長臉書）

記者崔子柔、莊智勝／台北報導

網紅「館長」陳之漢28日凌晨2時許在林口成吉思汗健身房前遭人連開3槍，導致右手、右腿受創、右大腿粉碎性骨折，目前仍在林口長庚急救中。而開槍的劉姓男子（23歲）在案發後也主動攜槍前往林口分局投案，據了解，該名劉嫌正是日前因性騷館長而登上媒體版面的男性狂粉，此次開槍攻擊館長，就是不滿性騷案曝光後遭到網友肉搜，且館長態度不佳，因此才會憤而開槍行兇。

館長今中彈後馬上開起直播，一旁工作人員也提到就是「那次告性騷擾那個」。林口分局偵查隊長薛光明則表示，投案嫌犯為23歲劉姓男子，身上帶著一把槍還有濃厚酒味，由於劉男戴著口罩，又要等律師到場才願意說話，無法證明是否真為兇手。目前警方積極調閱週遭監視器，詳細案情還有待釐清。

▲▼館長疑似中槍。（圖／翻攝飆漢臉書）

▲館長中槍後倒地，神情相當痛苦。（圖／翻攝自館長臉書）

館長本月15日在直播上透露自己被性騷擾，他表示先前有天深夜訓練完在林口場館的器材區，一位男性瘋狂粉絲突然拉住他的手臂，「我當時感覺就非常差」，但是還是好聲好氣的問對方，「請問有什麼事嗎？」對方回答，「沒有啊，我就看你來的啊，你好壯喔，讓我摸一下嘛，你就讓我摸一下嘛」。館長持續給摸5分鐘後無奈說，「夠了吧，還有什麼事嗎？」

結果館長15日凌晨又在同一個地方被那位狂粉拉住說，「我要退費」。館長回答他說，「好，那你去櫃台，依照合約的精神去退費」。結果狂粉相當不悅，「唉，你生意這樣做的喔！為什麼沒有人來服務我，為什麼沒有教練來教我？」，又一直跳針「我來這麼久了」館長接著好聲好氣的問，「那你叫什麼名字？」狂粉回答，「我叫什麼名字，不會去櫃台查喔！」館長接著就不悅表示，「你是來多久啦？」狂粉回答，「1、2個月啊！」館長跟狂粉的紛爭越來越激烈，連館內其他的客人也看不下去，朝那位狂粉開嗆。

眼見狂粉情緒快失控，作勢要推館內的一位員工，副總為了保護員工才上前擋住結果推到了對方，狂粉馬上怒吼「你推我，我要告死你們！」。

事件曝光後，該名狂粉傳訊息給健身房主館說館長「加油添醋」，打算開告，館長17日才又公布監視器畫面指出，原本他公開這件事，只是希望大家要尊重別人的身體自主權，結果反而被狂粉說要提告，才找出監視器影片做為證據，「你要告我，我也會告你」，希望該位狂粉會員道歉，否則準備開告求償，民事、刑事通通告。

新北市林口警分局分局長陳保安說明館長遭槍擊的案件進度。（圖／記者陳豐徳攝）

▲劉姓狂粉持槍朝著館長連開3槍。（圖／記者陳豐徳攝）

整起性騷案最終演變成雙方互相喊告，且該名狂粉事後也遭到網友肉搜，為此大感不滿，28日凌晨時分帶著濃濃酒意搭著計程車前往林口，並在成吉思汗健身房前埋伏約30分鐘，見到館長走出後立即上前近距離朝其連開3槍，其中一槍打中右手臂後貫穿、擊中大腿造成粉碎性骨折，另一槍打中右大腿，彈頭卡在腿中，最後一槍則是擊中右小腿，子彈卡在右腳踝處。

劉嫌在行兇後第一時間就被館長助理認出身分，隨後拔腿狂奔，搭上計程車攜槍前往林口分局投案；警方在訊後將依殺人未遂罪嫌將其移送往新北地檢署複訊。

▲▼館長陳之漢在林口遭槍擊，嫌犯逃跑畫面。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉嫌在開槍後逃離現場，搭上計程車前往林口分局投案。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼館長陳之漢在林口遭槍擊。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼館長陳之漢在林口遭槍擊。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼館長陳之漢在林口遭槍擊。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方在現場拉起封鎖線採證。（圖／記者陳以昇攝）

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ET快訊
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