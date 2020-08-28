酒店妹遭「思思」當街騎乘肉搏！　打到臉腫連一句道歉都沒

▲酒店妹。（示意圖／資料照，照片非當事人以及酒店）

記者劉亭／綜合報導

台南市酒店妹「思思」日前因涉嫌綁架勒索林姓男友300萬，警方正再循線追查案情，八大行業也放出通緝令找人。現在又有一名酒店妹跳出來指控，也曾遭到思思修理，打到鼻青臉腫，影片更在網路上流傳，但至今一句道歉都沒收到。

根據「自由時報」報導，酒店小姐「寶寶」控訴，事情發生在2年前，當時交往的男友疑似和思思在搞曖昧，因此在臉書找女生質問，沒想到過了不久，她和男友出門時，突然就有幾輛車攔住他們。

「寶寶」稱，當時遭到思思和其他4名女生一起圍毆，不但用高爾夫球桿打，之後更是騎在身上壓制她，一下扯頭髮、甩巴掌、踹頭，頭還被撞地板，當時男友在一旁看到嚇壞了，一直到警車靠近才結束，讓她一直到現在都還是很害怕。

事後，「寶寶」雖然害怕思思的威脅，但是仍然報警，並提告恐嚇、傷害與妨害自由，至今官司仍然沒結束，但對方至今都沒有道歉，6萬元和解金也不願意給，就這麼消失。

據了解，台南林性男子半年前賭博贏了500萬，當時酒店妹思思隨即答應交往，但之後因為對方需索無度，不願再借錢而分手。林男之後被一群惡煞蒙眼擄走勒索300萬元，直到熟識的酒店老闆出面協調切結才獲釋。他懷疑是前女友找人設局勒索，嚇得不敢回家。

►戴口罩更要保養