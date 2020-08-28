2次計畫性突襲館長！他列出時間軸「一切順的不自然」　網：明顯有人指點

▲犯案的23歲劉男月初曾性騷擾館長。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者黃可昀／綜合報導

館長中槍事件被外界點出疑點重重，不少人懷疑早有預謀。一名網友指出，先前蔡阿嘎與妻子二伯遇襲事件，後來被警方查出是買兇，這次館長中彈也不免讓人多做聯想，「你才23歲，槍哪來的？錢哪來的？建議檢警是好好查清楚。」

網友在PTT表示，目前主流說法是犯案的劉男8月初性騷擾館長，監視器畫面被公開後遭到網友肉搜，於是心生不滿，從內湖搭計程車一路到林口開槍犯案，整個過程看似符合常理，但原PO認為，「拜託喔這種戲碼還要演幾次？」真的喜歡館長的人哪有時間搞這些內心小劇場，況且劉男才23歲，取得槍枝的途徑為何？高調犯案後又隨即自首？

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另一名網友也PO文指出，「太多不合理的地方了！」8月初劉男到林口找館長時是「有目的在等待」，刻意在健身房等館長路過再趁機摸對方，這次開槍犯案也是「有目的在等待」，似乎一開始就知道館長會開直播講，所以刻意性騷擾來找麻煩，之後再用「被網友肉搜所以不爽」這理由來行兇。

▲槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）



他列出3個疑點，第一個是摸館長這行為明顯是挑釁，即使真的是仰慕館長，也不會預謀性地等對方出現並上前騷擾；第二個是即使被公審，「哪來的槍跟這麼屌的復仇心」，普通人洩憤開1槍就嚇到了，劉男卻連開了3槍，而且都巧妙地避開要害，警告意味相當濃厚；第三個是主動投案時的態度，犯案前還先喝酒壯膽，開槍完第一時間就跑去自首，「連衝動的悔悟、緊張時間感覺都沒有，一切順的不自然。」

其他人在底下紛紛討論，「很明顯就是有人指點，這都看不出嗎」、「佈局太多了，是有完整的計劃，有組織在預謀，辦成狂甲會被笑死」、「投案還不說話只等律師，一路算的真好」、「跟蔡阿嘎那件放在一起看，一開始也是故佈疑陣製造是網路私人糾紛，後來檢警調查下去才確認有集團指使」、「性騷擾還會在一大群助理面前？安排的啦。」