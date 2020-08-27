還在刮刮樂…店家突然秀「別人的卡面」他納悶！網曝動機：200萬被中走了

▲老闆出示別人的刮刮卡，讓原PO一頭霧水。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人偶爾會買彩券、刮刮樂，希望財神眷顧。一名男網友日前在《爆怨公社》貼文，透露他到彩券行買刮刮樂，有另外一位客人也買同一本卡，但對方刮開後突然不講話就走了。原PO正納悶，彩券行老闆拿出手機照片，曝光剛才客人的卡面。這一看，其他網友都秒懂，「這本沒機會了」、「中頭獎200萬了！」

男網友文中透露，他去刮刮樂，有別的客人跟他挑同一本刮卡，但對方刮完突然就不講話，老闆則是用手機拍下該張刮卡，之後客人就趕緊默默離開。原PO一頭霧水時，店家就出示剛剛拍的刮刮卡給他看，但就算看了，男網友還是滿頭問號，「老闆給我看著的（這個照片），我沒懂。」接著貼出照片，想問其他人，老闆到底在暗示什麼。

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▲原PO跟200萬擦身而過，因為頭獎就在同一本！（圖／翻攝自爆怨公社）

照片一出，其他人紛紛驚呼，「Top是頭獎」、「200萬……」、「刮出一個8，第一區就出現8（2000000），Top 頭獎代碼，老闆準備放鞭炮了。」有網友則解釋老闆動作的用意，「不說話就是中獎或者又再次摃龜（至於老闆給你看這圖表示他中獎、要低調，替你節哀三秒鐘」、「這一本已經開出頭獎，中獎的人悶聲走了，老闆大概是要你別刮了，無採錢（浪費錢）。」

根據卡面顯示，該張中頭獎的的是台灣彩券行今年7月發行的「一路發」刮刮樂，，每張售價200元，頭獎獎金200萬元（共4個頭獎），中獎率約0.00011，也就是大約1萬本會出現1張。另外，還有超過12萬個1600元（含）以上獎項，整體中獎率為29.66%。