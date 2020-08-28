館長狂粉「作案路線」曝光！塞500元吹冷氣、埋伏177分鐘轟3槍　運將聽到嚇傻

記者陳豐德、陳雕文、林昱萱／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨遭連開3槍，而犯案的23歲劉姓犯嫌做案前，先是在計程車上埋伏177分鐘，看到館長出來之後，隨即請司機迴轉，自己則自行下車開槍，而在開完槍後還悠哉地返回車上，要求司機載他到派出所。

▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

這起事件發生在28日凌晨2時20分，事發當時，館長在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到槍擊，而作案的劉男的犯罪行蹤也於稍早曝光。劉男先是於27日23時於內湖搭乘計程車，下林口交流道，右轉文化一路，左轉忠孝路，右轉文化二路262號711停車買啤酒小點心，右轉仁愛路，右轉公園路，223巷右轉文化二路，右轉仁愛路、公園路口，接著於23時25分停在附近的賣場對面埋伏，0時19分又要求計程車開到賣場正面停靠，隨後凌晨2時22分見到館長後立即下車，並走到成吉思汗林口店前連開3槍行兇。

到達地點之後，劉男在車上埋伏了整整177分鐘，還塞了500元要求司機將冷氣開強休息；在看到館長出來之後，劉男就囑咐司機，要求司機迴轉到對面等他，自己則下車連轟3槍。劉男開槍之後，又隨即跑回車上，要求司機開車到文化派出所，而到達派出所後，劉男付了3000元車資後自行下車投案。

對此，面對載到開槍的劉男，該名計程車司機無奈表示，現在還是覺得心情很混亂。另外，林口警分局分局長陳保安表示，槍擊案是發生在28日凌晨2時20分，館長中彈後意識仍很清楚，送醫治療暫時沒有生命危險，後續劉嫌也自行前往文化派出所投案；警方調閱周遭監視器以及計程車司機的偵訊筆錄，確認是劉嫌犯案，他因為先前的騷擾事件與館長起爭執，心生不滿才會持槍射擊。

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