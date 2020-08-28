教會群聚肇新冠感染潮！基督教高層堅持「做禮拜」：宗教自由比生命重要

▲南韓總統文在寅召見基督教高層，並舉行懇談會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近2周來南韓新冠肺炎（COVID-19）第二波流行潮一發不可收拾，且多起群聚感染與患者皆與基督教會有關。針對如此嚴峻疫情，南韓總統文在寅昨（27）日在青瓦台與基督教界高層召開2個小時的懇談會，表示當疫情爆發時政府可限制宗教活動，並呼籲各教會遵守政府所頒布的防疫政策；然而基督教代表卻表示，文在寅的觀念在在顯示其已牴觸宗教信仰自由。

根據《韓聯社》，文在寅先前曾發聲，無論是何種宗教，皆沒有權利為了使信仰自由受到保障，而使國民承受莫大的損害；韓國教會總聯盟共同代表金泰泳（김태영，音譯）牧師批判，「文總統的想法代表著公權力在限制宗教信仰自由、命令中斷禮拜活動上十分容易，我對此感到非常震驚。」

金泰泳表示，「對於視信仰如生命的信徒而言，宗教信仰自由無法以命交換。期盼政府勿將教會、教堂、寺廟看做用來營利的場所。」

▲文在寅勸基督教高層，遵守政府防疫對策。（圖／達志影像）

文在寅則反駁，「無論何人，都無法干涉對方信仰上帝、信仰耶穌的權利。雖政府有絕對義務保障禮拜等信仰行為，不過在（面對疫情來襲）無可避免的情況時，可透過《傳染病預防法》等加以規範。」

文在寅點出關鍵，「我深知禮拜是基督教信仰的核心所在、比生命重要；不過在新冠肺炎確診患者中，基督徒佔了相當部分的比例，且大部分群聚感染也與教會有關，這是無可否認的事實。如此客觀的數據分析，盼教會指導高層也能承認此點。」

文在寅也表次，靠著國民殷切的祈禱，才有今日的大韓民國，「我也是靠著母親虔誠的祈禱，才能一路挺過來。」

懇談會結束後，文在寅贈送給每位出席者各一條以靛藍色為基底的領帶，領帶上印有藍色（代表共同民主黨）、粉紅色（代表未來統合黨）、黃色（代表正義黨）、橘色（代表國民的黨）花紋，象徵著執政黨與在野黨間能夠合作、共同克服危機。

據統計，截至28日0時為止（當地時間），南韓防疫當局28日上午10時共通報371例新增確診者，首都圈累積確診患者首次超越大邱、慶尚北道！其中12例為海外感染，359例為境內感染。目前南韓共累計19007例確診、316例死亡。

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