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涉賤賣「最貴停車場」自肥　幸福人壽前董座鄧文聰入獄3年再被起訴

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【掏空幸福人壽】鄧文聰說一身病求交保　法官最後決定這樣做

▲幸福人壽前董座鄧文聰現在因案判刑定讞在八德外役監服刑中。（圖∕資料照）

記者劉昌松／台北報導

幸福人壽前董事長鄧文聰因掏空公司美金約2億元，部分犯行已被判處10年徒刑定讞入監，因案發後又被查出，涉嫌用幸福人壽資金買下曾有「全台最貴停車場」之稱的台北市信義區D3土地，然後又賤賣給自己可實質掌控的富創公司，再次重創幸福人壽，台北地檢署28日依違反《保險法》特別背信等罪嫌起訴鄧。

鄧文聰先前是被現已裁撤的最高檢特偵組起訴，從2007年起，挪用幸福人壽資產質押給境外EFG銀行、渣打銀行，造成幸福人壽鉅額損失，其中渣打銀行部分，已在2017年，由最高法院依《保險法》特別背信罪判鄧10年徒刑確定。

鄧目前在搭德外役監服刑中，至於EFG銀行等部分仍在上訴更審中，而根據法院判決，鄧的不法所得中，有大部分從海外透過層層轉匯到僑外資富創等公司。

幸福人壽因遭掏空被政府接管後，北檢又查出，幸福人壽先前資產淨值負數時違反不動產投資最多1億元限制，在2009年間，以33億多元買下的D3土地，遭金管會開罰並限期1年脫手，最後卻賤賣給富創公司，檢調追查發現，鄧文聰確實就是富創公司的幕後藏鏡人，因此另案再將鄧文聰提起公訴。

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