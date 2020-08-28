深山挖筍突傳怪聲！79歲翁撿到「血色雞蛋」　專家一看秒開7位數天價

▲老翁挖竹筍意外挖到寶。（圖／CTWANT提供／翻攝自新浪視頻，下同）

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古董文物或寶石價值連城，因無意間挖出無價之寶一夜致富的案例也時有耳聞。大陸1名79歲老翁在深山裡挖竹筍，過程中突然聽見清脆敲擊聲，隨即把鐵鍬舉起查看，赫見土裡埋了2顆「血色雞蛋」，當下沒多想便把它們撿回家。沒想到，專家鑑定後發現2顆血蛋竟是價值不斐的「血玉」，單顆就要價上百萬。

《新浪新聞》報導，該名老翁當時在深山裡挖掘竹筍，不料鐵鍬一揮竟傳出了敲擊硬物的聲響，讓他當場嚇了一跳，遂把泥土撥開查看，隨即發現土裡藏了2顆血紅色的雞蛋；仔細端詳半晌後，老翁察覺這2顆「雞蛋」來頭不小，認為它們很可能是一種昂貴的玉石，便懷著一夕致富的夢想找來專家鑑定。

驚人的是，老翁原本心想玉石頂多價值數千人民幣，好一點或許能賣到上萬，然而專家鑑定後，認為這2顆血蛋就是俗稱「血玉」的玉石，數量非常稀少，最後竟開出人民幣80萬（約新台幣340萬元）的價碼收購，等於單顆價值就高達約新台幣120萬元，讓老翁簡直不敢相信自己的耳朵。

據了解，血玉是西藏血玉高原產出的一種紅色玉石，又被稱為「高原血玉」，因其顏色為殷虹色而得名，曾出現在吐蕃時期的文獻中。相傳用血玉製成的玉鐲，會專門吸收佩戴者的精血，而其顏色也會越來越紅；另有一說是把玉放到狗嘴裡讓其噎死，埋入地下數十年後就可得到血玉，但相關說法都沒有實質依據。

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