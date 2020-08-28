鬼月第一天撿到50萬！一查竟是往生者私房錢

▲陳文煥清潔員撿到50萬元財物，拾金不昧交給警方，成功找到失主家人。（圖／三星鄉公所提供）



記者柯振中、游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉清潔隊員陳文煥日前處理舊家具回收，意外撿到50萬元財物，事後才知道是往生者的私房錢，當天又是農曆七月一日鬼門開，引起許多聯想。而陳男拾金不昧的舉動，也受到三星鄉公所的表揚。

陳文煥19日下午再三星鄉掩埋場處理舊家具分類，當時用抓斗車把一組舊床組吊起，突然掉出2盒鐵盒。他上前將鐵盒打開，發現裡面裝有鈔票、金飾、金融卡等財物，立刻通報主管，再交給警方處理。

▼陳文煥處理舊家具，意外發現2盒鐵盒，內部裝有許多財物。（圖／三星鄉公所提供）



警方清點後，發現鐵盒內有17萬元現金、2條金項鍊、5條金手鍊、1只玉手鐲、4只戒指等財物，價值共計50萬元。警方事後調查，發現失主為楊姓婦人，2007年就已經過世。

楊婦的女兒接獲通知，隔天將東西領回，還包了紅包，要給陳文煥清潔員，28日透過三星派出所所長轉達謝意。據了解，楊婦過世後，家人不曉得床組內藏有私房錢，整理完舊家具，拿到三星掩埋場回收，若陳文煥沒有發現，這些財務恐怕會跟著被銷毀。

楊婦的私房財務價值約50萬元，相當於陳文煥一年的薪水，但陳文煥看見財務，沒有起貪念，反而想辦法物歸原主。三星鄉長李志鏞稱讚，陳員是清潔隊的楷模，還公開頒獎鼓勵。

▼警方經過清點，確認財物約價值50萬元。（圖／三星鄉公所提供）

