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7星座下半年恐遭「離奇怪事」纏身！　TOP1要注意金錢的事

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▲▼主持人唐綺陽出席公視全新實境談話節目《36題愛上你》上檔記者會。（圖／記者張一中攝）

▲國師唐綺陽指出有7個星座鬼月後仍要注意。（示意圖／記者張一中攝）

實習記者周依儒／綜合報導

農曆鬼門開後，許多人都會特別注意自身言行、出入安全，以免招來好兄弟關切！星座專家唐綺陽在《女人我最大》中指出，有7個星座不只在鬼門開期間要特別當心，更可能在今年下半年後遇到許多「不可思議、無法解釋」的事情，且排名越靠前的星座，遇到怪事的時間可能還越長！

第三名：處女座、天秤座、天蠍座
 唐綺陽指出，這3個星座因為太陽走進來的關係，因此3個星座各負責1個月，處女座要注意8月，天秤座注意9月，天蠍座則是10月。這三個星座在這幾個月的感應能力較強，因此會較多夢，且星座的十二宮也意味著可能會有小人 。

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▲7星座要嚴防「看不見的力量」。（圖／翻攝自Youtube／女人我最大）

▲7星座要嚴防「看不見的力量」。（圖／翻攝自Youtube／女人我最大）

第二名：牧羊座、水瓶座
唐綺陽指出，牡羊座的感覺可能會比較不明確，但仍會感受到命運的浪潮在推著你走，像是原本要辦婚禮卻遇到疫情；要創業卻遇到有人黑你等等。不過唐綺陽指出，雖然看起來有一點衰，但其實這些表面上看起來不幸運的事都是老天在保護你，因此在看似倒楣的背後其實是幸運。

就水瓶座來說，唐綺陽表示水瓶座的人可能現在就已經處在一種不可思議當中，就連工作都可能和此有所連結，且由於十二宮的關係，水瓶座可能容易會有受害者的感覺，或感受到前途茫茫，因此一定要撐住、多找朋友幫忙，或許可以就此打開另一扇門。

第一名：金牛座、雙子座
 唐綺陽表示，金牛座整個下半年皆會處在這種奇妙氛圍內，容易碰到一些無法解釋的事情，但倘若處理得好，也有可能成為轉捩點，將危機化作轉機，有如神助。雙子座則是未來3個月容易碰到一些暗中阻撓的力量，且總是會處理一些很複雜、有關金錢的事，因此一定要好好謙卑處理事情。

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