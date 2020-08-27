▲ 石門「富基漁港」碼頭化身伸展台，伊林名模跨界時尚戶外走秀。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

為推動漁港轉型及夏日漁港夜經濟，新北市政府於29日在富基漁港舉辦「北海岸時尚藝術季」，與時尚界的跨界創新合作，在漁港多功能碼頭搶先展示潘怡良設計師2021春夏系列服裝及輔仁大學織品服裝學院優秀畢業生作品展。活動主持人由三金主持王黃子佼擔任，歡迎來體驗不一樣的富基漁港。

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▲ 石門富基漁市連續三週的週末限量優惠，第一週8月29日至30日，消費滿1000元即可參加折價券抽獎。（圖／記者郭世賢攝）

【跨界創新合作，時尚富基超乎想像】

「北海岸時尚藝術季」最大的特點就是全國唯一，顛覆想像的漁港服裝秀，改變漁港只能進行傳統漁作的刻板印象。活動的執行策展人為屢獲時尚大獎，各大國際品牌爭相邀請合作的知名設計師潘怡良，此次發表作品中的創作概念，來自2021年春夏首發「織」的設計理念，部分原料也融入環保材質；活動主持人由三金主持王黃子佼擔任，由國際超模林嘉綺率領伊林18位專業模特兒，在富基漁港穿著潘怡良設計的服飾，進行北海岸時尚藝術季主題時裝走秀。

農業局長李玟表示，「2020北海岸時尚藝術季」活動結合永續環保元素為起頭及示範，引領各界運用台灣充沛的設計能量及在地永續環保技術，為時尚產業及漁港創造出新商機、新美學、新願景。本次活動演繹的時尚秀，提供輔仁大學織品服裝學院青年展示優秀畢業作品的舞台。

▲ 第二至三週消費滿3000元並至餐廳區代客料理就可以抽40吋液晶電視。（圖／記者郭世賢攝）

【漁港YA市在富基漁港登場，漁市優惠好康等你來！】

除了時尚秀，「漁港YA市」也即將在8月29日在富基漁港突堤碼頭開張啦！營業時間為每週六、日下午4點至晚上8點，廣邀包括服裝、飾品、甜點、冰品飲料、手作文創等特色市集，結合富基漁港夕陽落入海面的美景及富基漁市造型屋頂光雕投射，顛覆你對漁港的想像！活動時間只到9月13日，快把握時間享受逛市集的樂趣。

農業局表示，富基漁市也釋出連續三週的週末限量優惠，第一週8月29日至30日，消費滿1000元即可參加折價券抽獎，且時尚藝術季當天只要在活動設置的裝置藝術拍照打卡，就可享有餐廳用餐8折優惠；第二至三週消費滿3000元並至餐廳區代客料理就可以抽40吋液晶電視！另為帶動富基漁市夜經濟，更加碼推出夜間限定優惠，消費滿額便可抽生猛海鮮! 快來富基漁港享受浪漫夕陽及新鮮美味的各式海鮮吧!

► 美麗最大的祕密

▲ 石門「富基漁港」碼頭。（圖／新北市漁業處提供）