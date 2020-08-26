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全台政治人物好感度　盧秀燕擠進前10名成藍營一姊

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▲全台政治人物好感度調查，盧秀燕擠進前10名，成為藍營一姊。（圖／台中市政府提供）

▲全台政治人物好感度調查，盧秀燕擠進前10名，成為藍營一姊。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

TVBS民意調查中心26日公布全台政治人物滿意度調查，排名第1是新北市長侯友宜，也是本次調查唯一滿意度超過7成的政治人物，且綠營認同者滿意度高達82％，顯示侯的表現獲得不分藍綠民眾的肯定，台中市長盧秀燕則是排名第7，成為前10名中唯2的藍營人士。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2020年8月18日至25日晚間6點30分至10點，共接觸1540名20歲以上台灣民眾，其中拒訪433人，拒訪率28.1%，最後成功訪問有效樣本1107人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

2020年台灣政壇變化很大，前2年乘「韓流炫風」而起的前高雄市長韓國瑜，歷經年初總統大選，蔡英文囊括817萬票大敗，接著被以93萬票遭罷免高雄市長，接連兩次挫敗，也讓韓「暫離」台灣政壇。

綠營方面，蔡英文順利連任，接著全球在年初爆發新冠肺炎疫情，雖然藍綠諸侯有些個別事件跟中央唱反調，基本上在全民團結防疫之下，輿論焦點都是由蔡政府所主導，讓衛福部長陳時中成為綠營滿意度最高的政治人物，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌的滿意度也較以往拉抬，多達7名綠營政治人物穩站全台前10名。

藍營部分，最亮眼是新北市長侯友宜，滿意度高達高73％，不滿意比例只有7%，顯示侯友宜穩坐「藍營一哥」的寶座；台中市長盧秀燕名列第7，在藍營政治人物中僅次於侯友宜，也是藍營唯二排進前10名的政治人物，成為「藍營一姊」，也在女性政治人物當中排名第二，穩居中部領頭羊的地位，可能與盧整治台中空汙與防疫的穩健表現受到關注有關。

排名第2是領導防疫異軍突起的陳時中，68％的滿意度還領先總統蔡英文的52％與台南市長黃偉哲的49％，成為綠營最受歡迎的政治人物，但是相較於今年3月的91%超高滿意度，「順時中」似乎不像過往這麼神。

過去狹「白色力量」崛起的台北市長柯文哲，滿意度只有32％，則名列第10名。

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