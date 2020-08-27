東京累計確診突破2萬大關！疫情回溫...高齡患者比例上升

▲東京累計確診人數超過2萬人。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

根據日本27日下午3時的即時更新數據，東京都新增250例確診，目前已經連續2天單日新增超過200人。此外，東京都累計確診人數突破2萬大關，來到2萬96人。另一方面，東京都稍早宣布，將23區內販售酒類的餐飲業者與所有KTV業者的「10點禁令」延長至9月15日，希望業者繼續維持晚間10時前打烊，而23區外的相關業者則將在31日解禁。

根據《日本放送協會》報導，東京都27日下午3時公布即時更新數據，新增250例確診，也讓東京都的累計確診人數來到2萬96人，突破2萬關卡。事實上，東京都每日新增確診人數雖然有逐漸減少的趨勢，但是整體疫情仍處於高風險狀態，長者染疫的情況也越來越嚴重。

東京都政府27日召開監測會議，由政府與專家共同分析、評價目前疫情與可用的醫療資源。根據目前的疫情，東京都醫師會副會長豬口正孝分析，近一週內的單日平均確診人數為225人，雖然與上一週的數據相比有減少趨勢，但依然處於高風險狀態。

另一方面，有重症化風險的高齡感染人數越來越多，不僅如此，在重症患者中，高於40歲的患者人數也在持續增加，豬口正孝提醒，必須強化相關體制，以防疫情失控。

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