台北新竹高雄環保蔬食　人文饗宴熱鬧登場

圖、文／慈濟基金會 林佳予

暑假的星期假日，在台北大安森林公園、新竹縣文化局文化廣場及高雄市三民區河堤南路的高雄靜思堂廣場，各有一場別開生面且強調環保、茹素、護生、愛地球的活動，吸引不少民眾攜家帶眷、親子共伴一同參與這難得的暑假人文饗宴。

【台北地區】

8月16日，在台北市大安森林公園，有一整天集園遊會、踩街創意化妝遊行、歌仔戲表演及音樂會等演出。

彈珠台、戳戳樂、手工dIY、親子同樂畫畫區、綠色隧道尋寶趣、鼓隊、薩克斯風、大愛台可愛小主播唱跳表演、國術表演、唐美雲歌仔戲團「梁祝遊西湖」、大愛電視台「蔬果生活誌」現場示範教學、行動環保教育車，8月16日的台北大安森林公園，有著充滿歡樂的環保蔬食宣導假日饗宴！

▲由台北市政府與慈濟基金會共同舉辦「蔬食無痕家庭日」活動，於8月16日在台北大安森林公園舉行。

由台北市政府與慈濟基金會共同舉辦「蔬食無痕家庭日」活動，於8月16日在台北大安森林公園舉行，透過熱鬧活潑的闖關遊戲、寓教於樂、音樂饗宴等內容，吸引大台北地區不少家庭在假日「親子共伴」前往台北大安森林公園體驗。





▲在台北大安森林公園舉行的「蔬食無痕家庭日」活動，多元內容吸引不少親子共伴體驗。

16日在台北大安森林公園舉行的「蔬食無痕家庭日」活動，於早上九點以開啟利用兩個四十呎的大貨櫃打造的「行動環保教育車」啟用正式開展。

這部「行動環保教育車」以綠能供電、低耗能節電、降溫節能、水資源循環再利用等理念進行設計，透過有趣、豐富多元且極具教育性的闖關遊戲，吸引不少民眾體驗。

▲兩個四十呎的大貨櫃打造的「行動環保教育車」在台北大安森林公園舉行的「蔬食無痕家庭日」活動啟用。

同時登場還有「園遊會」各式闖關遊戲，中午十二點起的「音樂快閃」、「大地遊戲」、「創意化妝遊行」等，透過有趣的電子互動方式，呈現豐富多元且極具教育性的雙向交流，慈濟志工巧思裝扮，熱鬧呈現創意蔬果、動物嘉年華遊行。

最後，黃昏時分下午四點半起，在露天舞台區，共同聆賞一系列的「音樂饗宴」，唐美雲歌仔戲團、慈濟藝聯會的演藝人員、慈濟志工與大愛台小主播們，結合影歌戲曲等表演方式，持續推動落實環保在生活。

▲在台北大安森林公園舉行的「蔬食無痕家庭日」活動，還邀請唐美雲歌仔戲團演出。

【新竹地區】

使用超過4500支回收寶特瓶、內部裝上LED燈，到了夜晚，竹北市文化局文化廣場，一尾散發柔和光芒的鯨魚，近日來成為當區打卡吸睛焦點。

▲「2020植感生活季-仲夏之夜」，16日傍晚於新竹縣竹北市文化局文化廣場舉行，竹北市文化局文化廣場，一尾散發柔和光芒的鯨魚，近日來成為當區打卡吸睛焦點。

由新竹縣政府主辦、慈濟基金會及木直系。植感生活協辦的「2020植感生活季-仲夏之夜」，16日傍晚於新竹縣竹北市文化局文化廣場舉行，活動分為舞台表演、環保闖關遊戲以及結合了植感生活店家及蔬食小夜市的無痕市集等，晚間更有如果兒童劇團演出環保劇場-小熊愛地球，陪伴新竹鄉親度過一個歡樂溫馨又有環保教育意義的週日傍晚。

▲「2020植感生活季-仲夏之夜」，16日傍晚於新竹縣竹北市文化局文化廣場舉行，蔬食小夜市的無痕市集吸引不少人潮參觀。

【高雄地區】

推動回收循環概念的「Renato Lab」創辦人王家祥、知名蔬食網路頻道「夠維根Go Vegan」的Youtuber白龍、小樹接力上場的名人講座，搭配表演藝術家以音樂、歌聲陪伴民眾走訪在蔬食無痕市集的夏夜，8月16日，一場「打狗の蔬喜宴」嘉年華的蔬食、環保、人文與音樂饗宴，在高雄靜思堂歡喜展開。

▲「打狗の蔬喜宴」嘉年華的蔬食、環保、人文與音樂饗宴，16日在高雄靜思堂歡喜展開。

16日傍晚，高雄靜思堂戶外廣場的蔬食無痕市集，有泰式河粉、越南米線、蔬食滷味、用杏鮑菇佐高麗菜的素炸蝦、臭豆腐、素章魚燒、馬卡龍、鳳梨冰茶...各種蔬食料理林立，許多民眾直呼餐具帶不夠，活動單位有準備餐具租借給民眾，民眾享用完歸還後，即能拿回租借金。