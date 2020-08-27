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握有20張裸照...男網友「3方式」強逼：我要一炮換一張！　台中妹崩潰

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▲桃園市曾姓男子去年1月透過交友軟體認識未滿16歲少女，當晚竟邀約至摩鐵發生性關係並口交得逞，事後還拍攝裸照等猥褻影片挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲阿傑恐嚇花花的行徑，被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）在交友軟體上認識女子「花花」（化名）後，設法取得了對方20張裸照，並以此威脅對方，要對方與他發生性關係，甚至還聲稱要「一炮換一張」。誇張、惡劣的行徑讓花花心生畏懼，因此向警方報案。對此，台中地院審理後，依法判阿傑5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑與花花在交友軟體上認識，而他在設法取得對方的20張裸照後，竟傳訊息威脅對方用「給錢」、「發生關係」、「穿內衣褲拍影片」3種方式的其中一種來換回照片，「你有三條路線，看你怎麼解決」、「不然就是拿錢換照片，不然就是來一次」、「25000，你能嗎？」。

此外，阿傑還傳訊息猛稱，「你覺得你的照片值1000，我拿去給需要的人來跟我買好了」、「除非你拍一部影片，說以後不會亂拍裸照，我就刪掉」、「我要你站在鏡頭前，穿內衣內褲，說我不會再拍照片，我就刪，要嗎？還是開視訊你講」、「所以你選擇那個答案？錢？做愛？影片？」、「3P接受嗎」、「如果是要打砲，我跟你說一炮一張，了解嗎？」。

阿傑不斷傳送恫嚇、脅迫的訊息，讓花花心生畏懼，隨即報警處理。對此，法官認為，雖然阿傑於案件審理時坦承犯行，但卻未取得花花的諒解，在考量其無前科、智識程度、庭經濟狀況、犯罪手段等後，依犯恐嚇取財未遂罪，判他有其徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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