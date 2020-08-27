Fitbit Sense亮相　首款搭載膚電活動感測智慧穿戴

▲Fitbit Sense搭載膚電活動感測器，用以協助使用者瞭解身體對壓力源的反應。（圖／Fitbit提供）

記者邱倢芯／台北報導

Fitbit推出號稱是旗下最先進健康智慧手錶Fitbit Sense，其搭載首款有助於管理壓力的膚電活動（EDA）感測器，以及進階心率追蹤技術、全新心電圖（ECG）應用程式和皮膚溫度感測器；另外，這款智慧手錶將提供六個月Fitbit Premium免費試用期，以幫助使用者追蹤健康關鍵趨勢。

此外，Fitbit也同步推出了Fitbit Versa 3與Fitbit Inspire 2。Fitbit Versa 3搭載新健康、健身和聲控功能，包括GPS以及新加入的Google Assistant功能。而Fitbit Inspire 2智慧手環則是將電池續航力提升至10天以上，新增更多健康與健身功能，例如活動區間分鐘數（AZM）記錄，並享有一年免費Premium試用期。

「壓力」是全球的共同問題，每三人中就有一人經歷過多地擔憂或壓力，以及因壓力引起的心理或生理症狀。長期不加以管理，壓力便會延伸出各種健康問題，例如高血壓、心臟病、肥胖、糖尿病，以及焦慮或憂鬱症等心理健康問題。

Fitbit認為，Fitbit Sense結合裝置內建與應用程式體驗，可針對身體對壓力的表徵提供詳細的報告，並利用各種工具幫助管理身心壓力。這項壓力管理功能，是由Fitbit行為健康專家團隊打造，這些專家擁有數十年的心理健康診斷和治療經驗，並有來自頂尖醫學研究機構專家參與此專案。

而Fitbit Sense的膚電活動感測器可直接透過手錶測量膚電活動。只要將掌心放置在裝置表面，即可透過皮膚上的汗水層偵測皮膚上微量的電子變化，以協助瞭解身體對壓力源的反應，進而有效管理壓力。用戶可以快速進行EDA掃描來觀察反應，或搭配Fitbit應用程式的引導式正念練習課程，觀察身體在冥想或放鬆狀態下的反應。每一個課程結束後，裝置和Fitbit App都會產生EDA反應圖表，除了評估長期下來的進步，也能在當下立即反省情緒壓力的狀況。