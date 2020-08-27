Fitbit 新錶將支援 ECG！　有望於今年底前推出

▲Fitbit 新錶將會支援ECG功能。（圖／取自9TO5Google）



記者謝仁傑／綜合報導

穿戴設備品牌 Fitbit 在本周發布了一系列新產品，包括 Fitbit Sense，是一款支援 ECG（心電圖）的高級智慧手錶，據報導最晚將於年底前在美國推出。

該公司大力宣傳 Fitbit Sense 的重點就是 ECG，因為目前僅有少數智慧手錶具備這項功能，然而 Fitbit 尚未獲得 FDA 的許可，尚無法在美國啟用。Fitbit 副總裁 Larry Yang 表示，Fitbit 目前正在與 FDA 進行最終審查階段，應該很快就會通過美國和歐盟批准。

獲得心電圖的許可證向來是一項艱鉅的任務，例如，三星在 Galaxy Watch Active 2 和 Galaxy Watch 3 上都具有 ECG 功能，不過儘管領先了兩年，三星仍然沒有在美國獲得過許可。

目前僅 Apple Watch 的 ECG 有通過 FDA 批准，即便如此，距離新錶推出也還要再等上幾個月。

Fitbit Sense 的 ECG 功能同樣通過認證了，且將在年底前提供，隨著人們對健康越來越重視，健康領域已成為智慧手錶的新戰場。