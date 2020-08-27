　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

歷史性洪澇重挫安徽！全省泡水裡「132.9萬人」離家避難　2516億蒸發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

受強降雨等因素影響，大陸多地自6月起相繼爆發洪澇災害，其中安徽作為重災區，入梅後創下有氣象記錄以來五個歷史第一，包括梅雨期之長、暴雨日數之多、累計雨量之大、覆蓋範圍之廣、梅雨強度之強，直接經濟損失591.6億元（人民幣，下同，約新台幣2516億元）。

▲洪災,安徽宣城強降雨導致河水暴漲，民房進水農田被淹。（圖／CFP）

▲安徽宣城強降雨導致河水暴漲，民房進水農田被淹。（圖／CFP）

據《央視新聞》報導，根據安徽省最新的統計，在今年入梅後安徽出現的歷史罕見汛情中，創下了有氣象記錄以來的五個歷史第一。長江、淮河、巢湖、新安江流域發生重大洪澇災害，安徽省一度有51條河湖超警戒水位、28條河湖超保證水位、14條河湖超歷史最高水位。

安徽全省不同程度受災，洪澇災害共造成1046.3萬人受災，農作物受災面積1222.9千公頃，因災倒塌房屋6155間，嚴重損壞房屋16194間，一般損壞房屋15.5萬間，直接經濟損失591.6億元。

汛情發生後，安徽按照「分散安置為主、集中安置為輔」的原則，緊急轉移高風險區域群眾132.9萬人，累計集中安置10.21萬人，單日最高設立集中安置點473個，單日最高入住群眾41459人。

▲安徽六安固鎮鎮成孤島逾萬人被困。（圖／翻攝自新安晚報）

在應急聯動方面，安徽省防指辦、安徽省應急管理廳協調調動解放軍、武警、民兵、預備役40700餘人，消防救援力量3500多人，協調省內央企近500餘人，社會應急力量46支4100多人，投入搶險救援。同時向國家防總和應急管理部申請3批次中央防汛物資，緊急調撥25批次省級物資支援各地抗洪搶險。

此外汛情發生後，安徽省及時下撥救災款物，爭取中央自然災害救災資金5億元，申請2批次中央救災物資，緊急調撥25批次省級物資，支援各地抗洪搶險。各地累計投入救助資金3.69億元，及時發放各類食品物資，用於保障受災地區群眾的基本生活。

▲▼ 習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

▲習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

針對災後重建，安徽省發展改革部門爭取中央預算內投資2.2億元，支持防汛救災和排水設施建設。安徽省財政、農業農村部門下撥農業生產救災資金5000萬元。另外，農業農村、農房保險承保機構賠付3.55億元，為群眾生產自救、恢復重建提供支持。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／美官方證實：解放軍發射4導彈　「準備好任何威脅出現」
父女戀！布萊德彼特新歡曝光　小29歲嫩模「長得像裘莉」
何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」前夫還住在一
天降混凝土！正妹建築師險遭毀容　肇事工人：不然我娶妳啊
快訊／連日大雨！台南女騎士自摔掉進水溝　昏迷溺斃
快訊／北北基等18縣市豪大雨特報！南高屏嚴防雨彈來襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣西7名核酸檢測先遣隊員27日清晨赴香港！　協助展開大規模篩檢

硬性要求！爸規定兒每天戶外玩2hrs：沒做到不准寫作業

歷史性洪澇重挫安徽！全省泡水裡「132.9萬人」離家避難　2516億蒸發

兩岸疫情下的七夕情人節　他們選擇在四川陪伴另一半

基金龍頭「領航」撤出香港　管理全球6兆美元資產

背襲同學割喉索命「只罰2千元」！兇手繼續上學…1900萬網心寒：保護魔鬼

女友逼婚買房！失意男壓力巨大「動起歪腦筋」...持刀對奧迪下手

微信號被封！21歲男怒要說法「騰訊公司11F墜亡」　兄還原始末：想不開就跳了

保護「吹哨人」鼓勵舉報！　深圳10月起實施突發公共衛生事件應急條例

洪災嚴重「歷史罕見」　李克強指示投入4200億重建

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

廣西7名核酸檢測先遣隊員27日清晨赴香港！　協助展開大規模篩檢

硬性要求！爸規定兒每天戶外玩2hrs：沒做到不准寫作業

歷史性洪澇重挫安徽！全省泡水裡「132.9萬人」離家避難　2516億蒸發

兩岸疫情下的七夕情人節　他們選擇在四川陪伴另一半

基金龍頭「領航」撤出香港　管理全球6兆美元資產

背襲同學割喉索命「只罰2千元」！兇手繼續上學…1900萬網心寒：保護魔鬼

女友逼婚買房！失意男壓力巨大「動起歪腦筋」...持刀對奧迪下手

微信號被封！21歲男怒要說法「騰訊公司11F墜亡」　兄還原始末：想不開就跳了

保護「吹哨人」鼓勵舉報！　深圳10月起實施突發公共衛生事件應急條例

洪災嚴重「歷史罕見」　李克強指示投入4200億重建

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈　「準備好任何威脅出現」

IG最熱門主題標籤「車旅生活」　特搜五款露營車與風格營地

鍾欣凌「我好像老了」接郭彥均爆哭電話　鼻酸：雖說小氣但他很暖

國光新冠疫苗一期人體臨床收案　董座詹啟賢：第一波受試者完成施打

「白影飄過」坐上搖椅！監控系統通知「門外有動靜」　她喊：爸爸回家了

下雨不能兜風！汪「跑步機當草地」哀怨踏步　網笑：遛狗神器

遭黃捷控訴「經驗法則」審查入黨資格　陳志明：時間與邏輯均不正確

血清關鍵報告「陽性萬分之8.3」是否全台通用　陳秀熙：不能說幾乎是零

膚質大躍進！女星愛用「妝前乳」推薦，遮個黑眼圈就出門

LEXUS新年式ES 200「動力升級」169萬起！ES 250導入單一運動版

大陸熱門新聞

《八佰》7億造景+10位影帝、影后 陸網友：看到起雞皮疙搭

課本裡消失的歷史！ 陸00、90後看《八佰》..見國旗升起驚呆

《八佰》票房破12億！ 影評人觀後感..陸熱血、台尷尬

天花板一片紅！鮮血滴滿屋內她嚇壞

蛇狗大戰！　男照顧愛犬被咬也中毒

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

遼寧迎「71年來最強颱」巴威　山東淹水成災

送空姐女友禮物！　航空業男「七夕警局度過」...高薪工作也丟了

成人展出現「房思琪」情趣角色　廠商沒在怕

男友七夕忘記女友失望痛哭！外送員小哥突靠近

背襲同學割喉索命只罰2千元！兇手繼續上學…

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

咬牙買房卻遇建商惡性倒閉！30名住戶認栽搬進「沒窗沒電」廢墟爛尾樓

更多熱門

相關新聞

洪災嚴重　中國投入4200億重建

洪災嚴重　中國投入4200億重建

大陸國務院總理李克強26日主持召開國常會，部署防汛救災和災後恢復重建工作。會議坦言，今年「雨情汛情多年罕見，長江、淮河等流域遭受嚴重洪澇災害，受災範圍廣，經濟損失大，是歷史上較嚴重的一年」，政府將透過各種渠道，用於災後恢復重建資金規模約1000億元（人民幣，下同，約合新台幣4256億元）。

安徽爆志賀氏菌！3天內493人感染

安徽爆志賀氏菌！3天內493人感染

北韓核輻射恐外洩！核廢料排入蓄水池　居民疑喝下肚

北韓核輻射恐外洩！核廢料排入蓄水池　居民疑喝下肚

習近平主持「長三角一體化」會議

習近平主持「長三角一體化」會議

慰問洪災犧牲烈士親屬　習近平：我們的英雄

慰問洪災犧牲烈士親屬　習近平：我們的英雄

關鍵字：

大陸暴雨水災洪災安徽安徽洪災

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

「麥當勞女神」破尺度脫了！

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

呱吉爸中風突從病房消失「錯愕扛9000萬債」

台中女倒車輾老公　搶救不治

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面