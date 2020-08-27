歷史性洪澇重挫安徽！全省泡水裡「132.9萬人」離家避難　2516億蒸發

記者蔡儀潔／綜合報導

受強降雨等因素影響，大陸多地自6月起相繼爆發洪澇災害，其中安徽作為重災區，入梅後創下有氣象記錄以來五個歷史第一，包括梅雨期之長、暴雨日數之多、累計雨量之大、覆蓋範圍之廣、梅雨強度之強，直接經濟損失591.6億元（人民幣，下同，約新台幣2516億元）。

▲安徽宣城強降雨導致河水暴漲，民房進水農田被淹。（圖／CFP）

據《央視新聞》報導，根據安徽省最新的統計，在今年入梅後安徽出現的歷史罕見汛情中，創下了有氣象記錄以來的五個歷史第一。長江、淮河、巢湖、新安江流域發生重大洪澇災害，安徽省一度有51條河湖超警戒水位、28條河湖超保證水位、14條河湖超歷史最高水位。

安徽全省不同程度受災，洪澇災害共造成1046.3萬人受災，農作物受災面積1222.9千公頃，因災倒塌房屋6155間，嚴重損壞房屋16194間，一般損壞房屋15.5萬間，直接經濟損失591.6億元。

汛情發生後，安徽按照「分散安置為主、集中安置為輔」的原則，緊急轉移高風險區域群眾132.9萬人，累計集中安置10.21萬人，單日最高設立集中安置點473個，單日最高入住群眾41459人。

▲安徽六安固鎮鎮成孤島逾萬人被困。（圖／翻攝自新安晚報）

在應急聯動方面，安徽省防指辦、安徽省應急管理廳協調調動解放軍、武警、民兵、預備役40700餘人，消防救援力量3500多人，協調省內央企近500餘人，社會應急力量46支4100多人，投入搶險救援。同時向國家防總和應急管理部申請3批次中央防汛物資，緊急調撥25批次省級物資支援各地抗洪搶險。

此外汛情發生後，安徽省及時下撥救災款物，爭取中央自然災害救災資金5億元，申請2批次中央救災物資，緊急調撥25批次省級物資，支援各地抗洪搶險。各地累計投入救助資金3.69億元，及時發放各類食品物資，用於保障受災地區群眾的基本生活。

▲習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

針對災後重建，安徽省發展改革部門爭取中央預算內投資2.2億元，支持防汛救災和排水設施建設。安徽省財政、農業農村部門下撥農業生產救災資金5000萬元。另外，農業農村、農房保險承保機構賠付3.55億元，為群眾生產自救、恢復重建提供支持。