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安徽省爆「志賀氏菌」3天內493人感染！患者多為兒童…官方回應

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▲▼安徽壽縣上百人不明原因发熱腹瀉。（圖／翻攝自微博）

▲安徽壽縣上百人不明原因发熱腹瀉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據安徽省壽縣人民政府官方微博「壽縣發佈」23日通報，8月20日以來，壽縣保義鎮居民493人陸續出現發熱嘔吐、腹痛腹瀉症狀，壽縣立即成立處置工作領導組，開展人員治療工作，其中壽縣醫院、縣中醫院收治289人；目前病人病情普遍好轉，部分病人已治愈出院。

據安徽省市縣聯合調查組初步調查，判定為志賀氏菌屬感染所引起；為防止水體感染，保義鎮自來水廠已於8月21日關閉，有關處置工作正在進一步進行中。

此前媒體報導，8月23日，安徽省壽縣保義鎮上百人出現不明原因發熱伴有胃腸道症狀疾病，如腹瀉，患者多為兒童。一位家長稱，孩子發高燒，一下子燒到了39.5℃。醫院檢查後説是病菌感染，懷疑喝的水有問題，有人稱此前當地飲用水發黑髮黃。

台灣衛生福利部指出，志賀氏菌是1種桿菌，感染所引起的急性腸道疾病為「桿菌性痢疾」，病原體可耐酸性，只要10到100個病原體即可致病。分佈於全球，在熱帶、亞熱帶地區為地方性流行病。群聚感染常發生在擁擠或可能接觸排泄物之處，如：監獄、托兒所、療養院、難民營及有男男間性行為者。在自來水不普及或環境衛生條件較差的地區特別容易引起流行，污染的飲水或食物也常引起地區性大規模的流行。

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