海外打工男「9年匯400萬」給愛妻　回家看存摺崩潰…砍死妻兒！

▲印尼男子薩法特（Safaat）懷疑被戴綠帽，一氣之下砍死妻兒。（圖／翻攝自印尼媒體《SUARA》）



記者林彥臣／綜合報導

為了過上更好的生活出國工作，導致夫妻分離兩地，在人力輸出大國印尼是常見的狀況，不過在東爪哇省宗班縣（Jombang）的一名男子，前往美國打工9年，匯回400萬，但是回家看到存摺數字直覺自己「被戴綠帽」，一氣之下把妻兒砍死。

根據印尼媒體報導，宗班縣男子薩法特（Safaat）今年49歲，其妻伊斯通寧加蒂（Sri Estuningati）今年48歲，兩人育有一名19歲的兒子諾瓦爾（Noval），薩法特為了家人的生活，9年來在美國打工，總共匯回20億印尼盾，並由妻子負責理財。

薩法特被警方訊問指出，9年來每個月都匯錢回家，但是在4個月前回家之後，發現家裡出現一些奇怪的東西，而且多年來省吃儉用匯回家的錢，已經所剩無幾。

薩法特每次詢問妻子錢去哪裡了，她總是避而不答，這讓薩法特非常氣憤，「其實之前我就懷疑妻子有外遇，但我並沒有追蹤調查，而是為了孩子一直在國外打工賺錢。然而，讓我無法容忍的是，她竟會用我的血汗錢來和他人發展關係」

7月31日當晚，薩法特再也無法忍耐心中的怒火，便在家中持刀朝妻子砍去，伊斯通寧加蒂因頭部和頸部嚴重受傷而當場死亡。

印尼警方依照《刑法》第240條的附屬第338條，以謀殺罪起訴薩法特，他有可能面臨15年有期徒刑。

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