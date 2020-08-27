紐西蘭首例！基督城「51人命遭直播殺戮」　槍手判無期徒刑「永不得假釋」

▲紐西蘭基督城槍擊案，兇手塔朗特被判無期徒刑不得假釋。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

震驚紐西蘭的基督城槍擊案，2019年3月15日發生，當時槍手塔朗特（Brenton Tarrant）在進行殺戮時，不僅上網預告之外，更是直接網路直播，對著求著饒命的穆斯林開槍，只是為了「想要瘋狂地造成更多的死傷」，如今判決出爐，塔朗特被判紐西蘭歷史上「第一個」無期徒刑。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，塔朗特計畫該屠殺計畫多年，行兇前曾在網路上預告，更利用直播來讓網友看到自己的殺人過程，其中一名苦苦哀求饒命的穆斯林，更是在眾人前面當場被開槍射殺。塔朗特案發當天持槍掃射2座清真寺，導致51人死亡，一度不承認自己的罪刑，直到今年3月才坦承51項謀殺、40項謀殺未遂、1項恐怖主義的指控。

本月24日展開4天的聽證會，約有66名的倖存者與親屬發表證詞，塔朗特也會自己辯護，27日高等法院法官曼德爾（Cameron Mander）表示，塔朗特確定為這場清真寺大規模槍擊案的槍手，判處「不得假釋之無期徒刑」。

紐西蘭1989年廢除死刑，坦朗特案件當時面臨的最低刑期為17年，但法官仍保有判處終身監禁的權利，如今判決出爐，等同還給家屬們一個交代，許多倖存者與家屬，也勇敢的站出來發表證詞。

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