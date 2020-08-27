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對流一直「長出來」登陸！中南部整天都有豪雨　北台灣午後迎大雷雨

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▲豪雨。（圖／氣象局提供）

▲氣象局定量降水預報顯示，南臺灣今日雨量很大。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，中南部天氣不穩定，中央氣象局針對彰化以南發布豪大雨特報，目前海上持續有一波波對流「長起來」並移入陸地，今日白天中南部仍會有大量降雨，尤其高屏山區會有豪雨，另外北部、東北部在午後也會有大雷雨發生。

氣象局預報員林伯東表示，氣象局針對彰化以南等9縣市發布豪大雨特報，尤其是南高屏將有豪雨，彰化以南地區在這幾小時都有降雨，尤其在高屏山區雨量持續累積，從昨日凌晨零時起至今，高雄雨量已累積401毫米，台南、屏東則為300毫米。

請繼續往下閱讀...

林伯東表示，從雷達回波圖上可看到，台灣附近天氣不穩，大氣環境不穩定，只要有一點激發機制，對流就能發展，目前海上有許多對流「長起來」並移向陸地，因此會出現短時強降雨，高屏山區對流發展相當旺盛，因此出現豪雨。

▲豪雨。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

從衛星雲圖來看，可看到南海到海南島屬於低壓的不穩定區，此低壓帶未來將往北移動，因此今日白天台灣海峽上仍是不穩定的環境，西半部將受其影響會有降雨，中南部則可能有大量降雨。

林伯東表示，今晚各地降雨將逐漸減緩，尤其強降雨區域也有縮小，但沿海地區有對流從海上移入，因此仍會有短時強降雨。

林伯東指出，今日到明日持續受西南風影響，彰化以南要留意強對流移入，造成的瞬間豪大雨，嘉義以南山區從現在到晚上也持續有降雨累積，北部、東北部則是午後會有大雷雨發生。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲南臺灣今需注意致災性豪雨。（圖／記者李毓康攝）

另外，氣象局預報員張承傳表示，目前海面上有熱帶擾動持續發展中，預計今日到明日將形成熱帶性低氣壓，明日生成機率較高。且因環境有利其發展，預計本週末有機會生成今年第9號颱風「梅沙」。

張承傳指出，該熱帶系統將通過琉球海面後北上，預計下週一抵達琉球，屆時迎風面將受環流雲系影響，北部、東半部、大台北地區、北海岸等地會有局部短暫陣雨，而雨勢則要視熱帶系統遠近、強度而定。

▲▼(1030)豪雨記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲▼(1030)豪雨記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲林伯東說明豪雨與颱風狀況。（圖／記者宋良義攝）

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