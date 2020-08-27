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貨輪擱淺模里西斯！海灘驚現「13隻海豚」屍體飄燃油味　居民怒：一切都毀了

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▲▼ 日本散裝貨輪Wakashio號在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺。（圖／路透）

▲日本散裝貨輪Wakashio號在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本貨輪「若潮號」日前在印度洋島國模里西斯觸礁，導致上千噸燃油流入海洋中，蔚藍的海面被黑色的油汙瞬間覆蓋。截至當地時間26日，已有至少13隻海豚被發現死在事發地點附近的海灘上，屍體散發著燃油的味道。

▲▼ 模里西斯觸礁後，13只海豚被發現死在附近海灘上 。（圖／路透）

▲海豚被發現死在附近海灘上 。（圖／路透）

據BBC報導，模里西斯漁業部門表示，該國東南沿海海灘出現許多被沖上岸的海豚，確認死亡的有13隻，還有一些奄奄一息。事故發生後，附近海域已經發現大批螃蟹和魚類死亡，但還是首次發現海豚死亡。

海洋學家考帕木索（Vassen Kauppaymuthoo）指出，這些死亡的海豚散發著燃油的氣味，海洋生物被污染的情況可能還會繼續惡化。當地警方表示，13隻海豚的屍體已被送往有關部門進行驗屍，以確定死亡原因。

▲▼ 模里西斯觸礁後，13只海豚被發現死在附近海灘上 。（圖／路透）

▲海豚屍體 。（圖／路透）

消息傳出後，當地居民非常憤怒，其中一位居民吉哈表示，「早上起來後，在海灘上發現海豚的屍體，這簡直是場噩夢。這片海域對於海豚來說就像家一樣，但一切都被毀了。」

國際環保組織「綠色和平」（Greenpeace）警告，模里西斯海域的燃油污染，使成千上萬的海洋生物處於危險之中，還將對該國的經濟、糧食安全和居民健康造成可怕的後果。

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