大稻埕煙火29日登場！「交通管制懶人包」出門前必看

▲大稻埕煙火秀。（資料照／北市府觀光傳播局提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

受巴威颱風影響，今年的大稻埕煙火節延期至8月29日登場，於下午5時至晚間10時在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，並於淡水河3至5號水門間水域施放煙火。台北市政府交通局交通警察大隊也公布交通管制圖，想觀賞煙火的朋友一定要看！

北市府警察局針對會場周邊道路實施2階段交通管制，第1階段管制為8月29日晚間6時至11時，管制範圍，包括平面道路、環河快速（高架）道路、市民高架道路。平面道路：涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路(當地居民除外)。

環河快速（高架）道路：北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段(光復橋下）往北車道管制；匝道入口管制範圍是和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。另外，市民高架道路管制範圍是東往西下環河北路匝道口封閉。

第2階段管制時間是8月29日晚間8時30分至23時，範圍原第1階段管制區域仍維持，因應活動結束後之人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

▲大稻埕煙火交通管制圖，點圖可放大。（圖／台北市政府警察局交通警察大隊提供）

行人管制部分，為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，8月29日晚間7時30分至8時30分管制行人上橋及駐足。

停車管制部分，8月28日中午12時至29日晚間12時，3至5號水門間堤外停車場淨空。8月29日中午12時至晚間11時，於3地點進行管制，包括一、民生西路(延平北路至重慶北路段)、長安西路(延平北路至重慶北路)南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車；二、民生西路(環河北路至重慶北路段)、延平北路(民權西路至忠孝西路段) 取消假日黃線停車；三、重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

北市府警察局提醒欲參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾捷運 (北門、中山、雙連、大橋頭站等)步行至活動會場，尤以捷運北門站為進、出動線為佳，省時又便利。

北門站出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場(建議路線)。雙連站出站後沿「民生西路」往西步行15分鐘，由5號水門進入活動會場。

大橋頭站出站後向「延平北路」往南步行，於「民生西路」右轉後直行，約15分鐘由5號水門進入活動會場。中山站出站後沿「南京西路」往西步行，右轉「重慶北路」再於「民生西路」左轉後直行，約20分鐘由5號水門進入活動會場。