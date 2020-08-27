停電8小時收帳單！她一看「折扣金」瞬間傻眼　網笑：是扣心酸？

▲炎炎夏日幾乎每家都會開冷氣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

炎炎夏日幾乎每家都會開冷氣，若遇上大停電著實令人難以忍受。近日就有一名女網友分享，日前家裡停電8小時，但沒想到收到電費賬單後，卻發現「停電扣減」一欄的金額竟只有1.1元！不少網友紛紛表示傻眼，「這是扣心酸的嗎？」

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▲停電扣減金額僅1.1元 。（圖／翻攝自報廢公社公開版）

原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發出賬單金額，稱「停電將近8個小時，電費帳單來看到這停電折扣......」。畫面可以看到，流動電費為5452.8元，而「停電扣減金額」竟只有1.1元，應繳總金額僅下減至5452元，這有減等於沒減。

消息傳出後引發熱議，不少鄉民也感到相當傻眼，「有夠小氣」、「沒折扣還沒事」、「非常有感的折扣」、「暈倒，不如不減」。還有網友稱，「台電正常發揮」、「還被四捨五入……」、「四捨五入後價錢還一樣，台電好樣的」、「心都冷了，的確比較不熱」。

實際上，根據台電公司規定，為表示尊重消費者權益之誠意，對因遭受天災、人禍或其他不可抗力之事故，或因設備故障，運轉發生事故之停電，訂有電費扣減標準。此外停電扣減電費規定也參酌日本電業作法，針對用電規模較小之包制、低壓等用戶，按日給予基本電費（底度費）扣減，高壓以上用戶部分，則按小時給予基本電費扣減。