吳東龍的島嶼尋物記　千禧年後台灣品牌，總讓人充滿驚喜

▲吳東龍的選品店「東喜鋪」開設在華山1914文創園區裡的未來市。（攝影／李歐）

華山1914文創園區裡，以台灣品牌為主體、工藝百物輻輳雲集的「未來市」就在入口不遠處，才剛拉起門營業，這處韻味澹雅的純白市集就引來遊客蹓躂閒逛，其中有個店面人氣極高，湊上去，原來是漢聲廣播電台「遇見設計」主持人、《設計東京》等暢銷書作者吳東龍的選品店「東喜鋪」。

鑑辨設計成精的吳東龍，對「物」自成一套觀點，東喜鋪裡有選書、美濃燒和惡趣味小偶等，像是草間彌生和文具品牌MARK’S合作的限量琺瑯筆，即受到許多陸客喜愛。這段創作者品味、主理人尋味再到買家翫味的流轉歷程，韜藏器物中的除了機能，往往還包含某種價值觀與美意識。

▲「東喜鋪」所在的未來市以全白設計呈現。（圖片提供／吳東龍）

▲「東喜鋪」的選品十分豐富。（攝影／李歐）

風格田野觀察：自由兼具製造實力的台灣設計



台、日兩國有高度的地理與文化接近性，學設計出身的吳東龍十多年前就曾負笈東京，並以此藝文薈萃之城作為田野觀察對象。多年來，他在兩座島國間密集往返，台灣設計憑藉製造業長才與自由風氣，演繹出獨到本地風格，日本則歷經了百家齊鳴的狂飆年代後走向平靜期，底蘊依舊，能量卻已然不同。

▲吳東龍著作《Premium東京大人味‧美の設計發見》，曾赴日本讀書和生活的他十分熟悉日本設計。（圖片提供／吳東龍）

「日本設計從戰後一路發展，到了千禧年後差不多是巔峰狀態，而現在的日本，設計動能其實不再像過去那麼強」。 相對地，台灣設計意識雖覺醒較遲，唯風氣彈性自由 、 民族性活潑，輔以城鎮裡大街衢、小巷弄間藏著精實製造廠，種種都成了在地品牌崛起的優勢。吳東龍笑說充滿彈性就充滿機會，台灣設計就像異質混融的珍珠奶茶，乍看衝突或帶些詭譎，但永遠有讓他驚喜的地方。

▲台灣設計環境自由且彈性，愛樂鬧又突發奇想的創造力讓吳東龍充滿驚奇。（攝影／李歐）

在言及日本產品時， 吳東龍表示最為世人樂道的，正是那份清而穆的簡淨風格語彙，不過他強調要陶鑄此類風格，還是與文化土壤有關，日本歷史孕育出欣賞澹美 、 侘寂 、 幽玄等美意識的生產者與使用者，代代嗣襲後，才達到製造與消費兩端的平衡。

▲華山1914文創園區裡的未來市，是象徵台灣多元與活潑設計能量的一處場域。

懂台灣、有技術，在地品牌的安全感魅力



踅了台日設計田野一圈後，回歸台灣代表性品牌，以機電起家、具備核心技術實力的東元家電，是國內少數能與日牌媲美的大廠之一。事實上本土品牌的競爭力，往往彰顯於「貼近在地生活」，吳東龍以東元空調系列為例，雖然消費者購買上總先關心冷不冷、省不省電，但東元空調近年強調外觀美學，除了機體洗鍊時尚，還提供皮革材質與烤漆等訂製面板款式，加上機能採多工式規劃，對氣候溼溽、地狹人稠的台灣都會區是極佳選擇，「尤其是你想把錢花在刀口上時，東元空調的機能、設計和價格優勢就很明確了。」

▲以機電技術起家並貼近在地生活的東元家電，對台灣民眾是一大魅力。（攝影／李歐）

他舉例，當住家天花過低或無法做裝修的狀態，機體不能用木作包覆時，冷氣外觀頓時就變得重要，畢竟空調難做機動式拆卸和收納，這時美不美觀，就成了一項考量。再者，都會區空間普遍不大，東元空調整合冷氣 、溫溼雙控強力四季除溼、紫外線抑菌空氣淨化的多工式設計 （註：後兩項為自由選配），不僅少了冗贅機體和凌亂糾纏的電線，化繁為簡後釋出更多居家空間，大幅裨益了生活品質。

▲東元個人化變頻空調朝外觀美學發展，更能融入居家環境。（攝影／李歐）

多工式設計，東元變頻空調不只是冷氣



吳東龍進一步分析說，空調如果只有冬夏兩季使用，閒置時間其實很久，東元把優異除濕效果附加在空調中，季節轉換時就能使用，同時它還搭載空氣清淨機能，更是一年四季適用，在這種定位下，東元個人化變頻空調就不再僅是一台冷氣了。他也欣賞東元部分機款具備的自清淨功能，並笑說對注重隱私的人而言，不用仰賴外人到府維護清理機體，就是一項很大優勢。

（完整文章請看瘋設計）

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