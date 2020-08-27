12強「超兇」女球僮畢業了！大秀深V北半球美炸　砸20萬創業現況曝光

▲「狗狗」跑步畫面瘋傳。（圖／翻攝Facebook／大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區）

記者蔡儀潔／綜合報導

去年年底在世界12強棒球賽中，網紅「狗狗」因一段小跑步胸前「上下狂晃」的畫面，引發熱議，更被鄉民封為「超兇」球僮。今年「狗狗」已從大學畢業，然而遇上疫情影響收入，目前投入20萬元結合霧眉工作室，創業做複合式茶飲店，希望能早日存到頭期款買房投資。

2019年底世界12強棒球賽，台灣對上古巴的熱身賽中，一名女球僮跑步時胸前「超晃」，引發網友關注，事後發現她Showgirl「狗狗」，IG有1萬多名粉絲關注。

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據《三立新聞》 報導，「狗狗」平時兼職SG、PG，今年從國立勤益科技大學畢業。她透露，大一開始在因緣際會下開始兼職，最高一個月收入可達5到8萬，但今年從年初開始，活動就因疫情銳減。沒有打算朝本科發展的她，為培養一技之長，花了7萬元學習霧眉技術，並藉著直播賣高山茶的機會，向茶行老闆學泡茶。

「狗狗」目前正規劃在台中結合霧眉工作室，開設複合式茶飲店，前期光設備與裝潢就投入了20萬元，她希望，在疫情過後「危機」能成為「轉機」，盼望能早日存到頭期款買房投資。

▼ 狗狗今年大學畢業 。（圖／翻攝自IG／dogg1208）