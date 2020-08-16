回憶信奉少龍20年「惱又羞」！信徒躺床整夜等末日　師父終究沒派飛碟來

圖、文／鏡週刊

為何我們如此聽信「師父」？

宣揚世界末日地球爆炸、招收年輕處女成立「仙女班」，又誑稱武漢肺炎是邪靈纏身的「師父」徐浩城（少龍），日前遭控斂財性侵被逮補收押2個月，本月14日，檢察官為釐清「仙女班性侵」一事，向法院聲請延押獲准，少龍將繼續收押2個月。為何師父的荒謬言行，總能吸引廣大信徒深信不疑？我們採訪多位受害信徒，試圖理解他們的心理變化。

本專題報導－上篇〈世界末日與冷酷異境〉，聚焦在二代信徒的「世界末日」與「仙女班」遭遇。下篇〈師父的巨嬰國〉回溯一代信徒如何協助師父崛起，卻又成為師父的傀儡。

二代信徒出生在信奉師父的家庭，對他們來說，「世界末日」不只是遙遠傳說，而是迫切的期待，陌生、競爭的殘酷社會才是「冷酷異境」。世界末日那天，可能也是離開師父的那天，他們所期待的救贖與重生，或許與他們想像的完全不同。

2012年12月21日那天，30歲的張士嘉（化名）下班回到家，興奮地等待世界末日。他在床上盯著手機，複習師父的話：這天，地球將如電影《末日預言》，起火燃燒並毀滅，只有師父的信徒能活下來，搭乘飛碟到另一個星球，也就是師父創造的靈性世界生活，「他說手機要開著，充飽電、保持暢通，如果飛碟來了，會用手機通知我們。」

備妥民生用品 等搭飛碟前往靈性世界

為這天，華興靈修中心的信徒們已經準備很久了，「師父說，2011年的福島核災是世界末日的預兆。我們當時開始準備很多東西，買家具、廚具、國樂樂器等民生用品，還有冰淇淋機，滿好笑的。我們也做糾察隊臂章，他說那邊是純樸的農村社會，晚上有糾察隊戴臂章巡邏，還有數千份資料文件、生活守則等，物資全堆在台北道場地下室。」張士嘉聽說，已經有些台中、高雄道場的師兄姐打包好行李，到台北道場等飛碟了。

「躺著等，整晚沒睡⋯。」張士嘉忽然忿忿地說：「幹！怎麼沒去（靈性世界）？」他隔天失落地去上班，當時他在師父創立的太一公司任職，員工全是華興信徒，他們竊竊私語，卻沒人敢大聲質問：「怎麼沒去？」疑問很快就消失了，師父說：「你們心性還沒準備好，還沒臣服於師父，所以先不讓地球毀滅，等大家準備好再走。」「我想一想，好像也對，人非完美，我們一定有沒做好的地方，所以就被說服了。」

信徒們口中的「師父」，是華興靈修中心的創辦人、67歲的徐浩城。華興靈修中心（以下簡稱華興）成立於1983年，設有台北、台中、高雄三個道場，全盛時期信徒最多達1萬2千人。徐浩城自稱「五教共主」「道主」「主人」「天斬大將軍下凡」，也是太一公司、仙華唱片董事長、中華中正黨榮譽黨主席。他還有另一個名字，叫做心靈歌手、宇宙巨星之王「少龍」，在各地開設「少龍唱片專賣店」，販售自己的專輯。

教派擴展迅速 以強硬手段排除異議者

今年初，徐浩城宣稱武漢肺炎不需就醫，只要買他的專輯、聽他的歌聲，就能痊癒，更當眾表演揮手治病，高調的舉動被檢警單位盯上。6月16日，因涉嫌宗教詐欺、妨害性自主及違反《醫師法》等罪名被逮捕收押。

張士嘉想到，信奉20多年的師父居然是騙財騙色的神棍，至今仍又羞又惱，自覺這趟人生荒謬之旅簡直不可思議。他出生於中南部的普通家庭，小學五年級時跟著爸媽加入華興，每週到道場打坐1小時，「我那年紀跟爸媽去，有時坐一坐就睡著了，反正跟爸媽參加活動，不用出錢，聽人家分享（靈修心得），我也很開心，會期盼靈性世界那天到來。」

8、90年代台灣經濟起飛，股票房價收入飆漲。精神科醫師沈政男認為，每個時代都可能出現邪教，但在社會劇烈轉變時，人們特別會去尋求信仰和神祕力量。華興在90年代從一個小修行團體，快速發展成組織嚴密的教派系統。高高在上的師父底下，有台北、台中、高雄三位聯絡人，如同師父的代理人，聯絡人之下有若干位執行長，執行長之下又有許多組員，而組員多以家庭為單位。

徐浩城透過內部販售的書籍、錄音帶宣道，超譯老子《道德經》，塑造師父是宇宙萬物唯一的道的化身。再灌輸「守一」「守忠」的觀念，即聽從師父指令，不得私下討論，不能有所質疑。若有異議，師父會以異議者的「磁場不好」為由，威脅「暫停」靈修資格，甚至「強制開除」，並宣稱被開除者邪靈纏身，要求信徒全面封鎖，讓群眾產生恐懼，同儕間也會互相監視。

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