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中元普渡要到了　專家提醒「4種人」注意：恐怕是冤親債主來要債

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中元普渡要到了，民俗專家提醒4種人要注意自己的運勢。

圖文／鏡週刊

農曆7月中的「中元節」（佛教稱：盂蘭盆節）將至，是華人一年一度，最重要「累積福報」「改運」的節日之一。易經命理老師高煜霖指出，有4種人必須注意，分別是1.常卡關、犯小人、做事不順的人，2.功勞沒份，黑鍋常揹的人，3.人緣不佳、親和力差的人，4.錢財常常有出無進，存不了錢的人必須注意自己的運勢。高煜霖表示，找不出問題的時候，可能就是宗教角度所說的，恐怕是冤親債主來找你要債；亦或是祖先沒有安頓好，要提醒你處理好。

高煜霖建議，可以把握中元普渡這一天，進行「改運」「累積福報」，是絕佳機會，讓自己「小人退散」「貴人看見」「累積財富」，財庫不再破洞、諸事不順開始平步青雲。

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高煜霖指出，人生在世，每當遇到挑戰或關卡、阻礙，通常都會有辦法解決或克服困難；但是，相信很多人常常會覺得，有些問題出現的莫名其妙，或是不知怎麼處理之感。當遇到用科學角度，無法解釋的情境時，可以考慮用「宇宙吸引力」法則，來看待所處的困境。

高煜霖解釋，簡單來說，就是當無法看到、掌握的「無形力量」，正在影響、干擾，就物理角度來說，可解讀是「意念」「磁場」；以宗教角度來看，就是「冤親債主」「祖先」的概念。

高煜霖指出，信仰道教的人，如果只是要供養好兄弟而已，可以在中元節當天，在自家門口，或大樓社區指定地點，準備好供品祭拜即可；如果是要針對「改運」「累積福報」的人，建議前往天公廟，或祭祀主神是「三官大帝」的大型宮廟，祭拜「地官大帝」，並參加該宮廟的法會，祈求地官大帝赦免祖先之罪，這樣可增加祖蔭；及赦免已罪，將祭祀功德，迴向給你的冤親債主，讓祂們不來干擾發展，期達到改運的效果。

高煜霖說，另一方面，信仰佛教的人，建議可以直接參加供奉「佛陀」大型寺院舉辦的法會，因為當天「盂蘭盆節」，是佛教「目連救母」的故事。

透過法會，可幫在世的父母祈福；幫仙逝的父母早日脫離六道輪迴，都是可以增加「祖蔭」「福報」的參考作法。還有，可由佛陀出面幫忙化解，在六道輪迴的冤親債主，讓個人的運勢能更順利。


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