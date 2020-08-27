LIVE／極端降雨炸南高屏！氣象局1030說明最新雨勢

記者黃凱翊／綜合報導

受到巴威颱風「颱風尾」引進的西南風影響，彰化以南慎防致災豪雨。氣象局嚴防劇烈大雨，在10:30召開豪雨記者說明會，將會更新中南部的最新雨勢。

受西南風影響，高雄、台南26日大雨下不停，但由於未達放假標準，高雄、台南相繼宣布27日正常上班上課。不過，山區狀況不同，高雄市政府26日晚間宣布，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區27日（四）停止上班上課。

中央氣象局表示，菲律賓東方海面有一低壓持續發展並靠近，未來2天將偏西移動接近菲律賓，周五、六偏北從台灣東南邊外海北上，由於環境有利於其發展，強度有可能增強至中颱，預計今明兩日形成熱帶性低氣壓，週末就會成為今年第9號颱風「梅莎」。

請繼續往下閱讀...

氣象局表示，下周日到下周一受到低壓靠近帶來水氣，東半部、基隆北海岸降雨機率提高，午後中南部、各地山區留意雷陣雨。氣象局表示，低壓未來接近台灣時，走向會偏西或偏東，目前模式還有分歧，將會影響屆時降雨程度。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，，極端降雨集中在南高屏，而且「整個西南風強風軸幾乎是對準台灣」，不可輕忽。彭啟銘認為，這波西南風，很多人覺得很像是颱風尾，因為巴威颱風沿著中國東岸北走到北韓。而原來的西南季風也被這環流牽動，整個西南風的強風軸幾乎是對準台灣，除了有較強風勢也帶來暖濕的水氣，配合上南部的地形，以及海陸風環流的對峙，讓南部的降雨早下晚也下。

▼西南風持續增強，周四、五中南部仍須慎防大雨或雷雨發生。（示意圖／記者李毓康攝）