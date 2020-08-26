▲北區國稅局首創跨界合作，推廣發票存載具送好禮。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局26日表示，炎炎夏日手搖杯是多數人的消暑首選，為鼓勵民眾消費時主動索取雲端發票，該局與知名手搖飲料店「茶湯會」跨界合作，到店消費索取雲端發票者，可享有茶湯會飲品優惠折價或兌換好禮，期與營業人共同攜手推廣發票存載具活動。

該局說明，民眾於活動期間即日起至10月31日，前往該局轄內茶湯會開立電子發票之36家門市，購買飲品並以載具索取雲端發票(不列印電子發票紙本證明聯)者，即可選擇茶湯會兌換飲品5元折價券1張或該局提供限量翠菓子綜合米果1包，另外於活動期間該局還特別推出隱藏版10元折價券，想要索取或兌換折價券者要快，以免向隅。

該局進一步說明，目前雲端發票專屬獎有三種，百萬元獎項15組、2,000元獎1萬5千組及500元獎50萬組，因財政部評估2020年統一發票獎金預算尚有餘裕，2020年7-8月期、9-10月期及11-12月期雲端發票500元專屬獎將再加碼10萬組，增加至60萬組，總獎金高達3億4千5百萬元，大幅提升中獎機率。

該局籲請營業人於結帳時主動提醒消費者使用載具儲存雲端發票，讓消費者可多一次中獎機會，還可以避免中獎發票遺失或逾期未領，錯失領獎權益。

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