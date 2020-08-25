療癒水母陪你搭公車玩桃園　拍照打卡抽Xpark好禮

▲台灣好行大溪快線打造「海洋水母公車」。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局在台灣好行大溪快線打造「海洋水母公車」，讓旅客坐在公車彷彿潛進海洋，即日起至9月6日民眾只要跟「海洋水母公車」合照，並上傳至「樂遊桃園」粉絲專頁，就有機會得到「Xpark」的精美好禮。

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▲旅客坐在公車彷彿潛進海洋。（圖／桃園市觀旅局提供）

桃園最美「Xpark」八景島水族館8/7開幕，讓民眾在疫情期間就算無法出國，同樣能體驗國際級水族館，台灣好行趁著「Xpark」國際級水族館開幕，以「Xpark」水族館特色展區-「癒見水母」之視覺主題，打造台灣好行大溪快線「海洋水母公車」。大溪快線從高鐵桃園站天天發車，行經快速道路提供民眾直達大溪、慈湖的服務。

▲旅客一上車就可看見整片水母，天花板還有裝飾著魚兒、海馬等元素。（圖／桃園市觀旅局提供）

旅客一上車就可看見整片水母，天花板還有裝飾著魚兒、海馬等元素，有如身處海中的童趣感受，坐在車內就能看見海洋的畫面，即日起只要在活動期間搭乘，並在海洋水母車上拍照打卡上傳至「樂遊桃園」粉絲專頁留言分享美照，將抽出15位幸運旅客，分別贈送水母包10名及Xpark精美小禮5名。

台灣好行大溪快線除了與「Xpark」合作外，特別結合大溪各街角館體驗遊程，其中「小徒弟拜師學藝」便是由木博館與街角館共同發起的趣味遊程，結合各商家的專長，開創屬於大溪特色且有創意的學習遊戲，讓旅客像個小徒弟一樣在大溪街頭拜師闖關！民眾若完成關卡還會獲得一款紀念貼紙，另外若想要感受老城區氣氛，還有夜宿大溪民宿選擇，讓遊客玩得更盡興深入。搭乘資訊可上台灣好行旅遊服務網查詢。

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