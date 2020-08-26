「蘇揆是新北人卻不給糧不給錢」　羅明才：至少替新北爭取390億

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜為新北各大項建設前瞻2.0預算，26日晚間宴請新北市12位跨黨派立委，國民黨立委羅明才指出，行政院長蘇貞昌也是新北人，再怎麼說也要多照顧新北，雖然不能說侯友宜沒受到中央關愛眼神，但就不給糧、不給錢，要馬兒好又要馬兒不吃草，沒有道理。依照新北市人口，至少要爭取到390億。

▲羅明才。（圖／記者羅婉庭攝）

羅明才指出，今天新北大團結、藍綠一起向中央要錢，因為新北人口高達402萬，佔全國17%，這次前瞻預算2300億，再怎麼說也要藍綠合作，起碼要幫新北市爭取390億，這個才符合比例原則。

羅明才說，不能說侯友宜沒受到中央關愛眼神，但是就不給糧、不給錢，要馬兒好又要馬兒不吃草，沒有道理。所以今天希望站在新北市民的立場，大家大團結喊出心聲，讓中央看得見、聽得見，更何況老縣長蘇貞昌也是新北市民，再怎麼說也要多照顧新北，所以今晚大家好好凝聚力量，團結一致向中央來拜託。

新北市總計12席立委，民進黨佔9席、國民黨有3席，國民黨包括新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）洪孟楷、第九選區（永和區、中和區泰安里等17里）林德福、第十一選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）羅明才。

民進黨9席則有新北市第二選區（五股區、蘆洲區及三重區16里）林淑芬、第三選區（三重區二重里等103里）余天、第四選區（新莊區中平里等75里）吳秉叡、第五選區（樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里）蘇巧慧、第六選區（板橋區中正里等65里）張宏陸、第七選區（板橋區九如里等61里）羅致政、第八選區（中和區力行里等76里）江永昌、第十選區（土城區、三峽區）吳琪銘、第十二選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）賴品妤。

▼侯友宜宴請新北市立委。（圖／記者羅婉庭攝）