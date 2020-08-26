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侯友宜晚間宴請新北跨黨派12立委：雙向溝通爭取建設經費

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▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜26日晚間將宴請新北市12立委，拜託他們協助向中央爭取將設經費。侯友宜上午受訪表示，餐敘最重要的是雙向溝通、聽取立委意見，新北市又逢建設高峰期，且人口不段增長，相對的財源以及資源相對不足，要請立委提供行政協助與經費爭取。

侯友宜說，在這一段時間，新北市有很多的市政的建設的工作面向，希望立委給市府指教，看有那些沒做到位的，可以修正做得更好，同時也聽取立委對新北市未來願景的發展有什麼建議，透過雙向溝通讓新北市變得更好。

侯友宜表示，除了談雙向溝通以外，新北市因為人口越來越多，建設又在高峰期，相對的財源以及資源相對不足，就要拜託中央的立委能夠在行政面以及經費面跟中央多多爭取，讓新北市因為有12個立委並肩作戰，建設能夠及早實現。

侯友宜也強調，立委背負起選民的託付，他有責任把新北市的所有建設跟市府站在一塊來共同面對，這才是最重要的。所以，每一個立委跟新北市的責任都是一樣的，大家一起走，一起打造一個安居樂業的新北市。

侯友宜表示，立委跟市府做雙向溝通，幫助爭取預算，不管爭取多跟少他都心存感激，因為有些不是錢的問題，有些是行政協調的問題，這些行政協調是看不到的枝枒，所以新北市12個立委每一個都非常認真、非常努力。

侯友宜表表示，除了立委積極截住外，他也會全力以赴，參考過去成果，當然有些經費的爭取沒有成功，因為中央的資源就是這麼的多，他完全可以體諒，多一些資源、多一些幫忙對新北市來講都是感謝。

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