影／侯友宜宴請新北立委爭取前瞻2.0預算　「賴品妤、羅致政遲到1小時」余天缺席

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜26日晚間宴請新北市跨黨派12位立委，民進黨立委余天、羅致政三位未出席，賴品妤遲到約一小時，張宏陸、吳秉叡則是待不到半小時即離席。

赴宴的立委包括江永昌、吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、林德福、洪孟楷、張宏陸、賴品妤、羅明才、羅致政及蘇巧慧，新北市議長蔣根煌及副議長陳鴻源。

新北市政府表示，截至109年7月底止，新北市前瞻計畫1.0之第1期預算達成率達91.1%，第2期因新增109年核定案件，預算達成率為61.3%。本次擬向中央申請前瞻計畫2.0經費補助的案件。

涵蓋了軌道、城鄉、水環境、數位、因應少子化友善育兒空間、人才培育促進就業等六大建設，包含捷運汐民線、五股泰山、八里及深坑輕軌、蘆北地區空間立體化、市道105新闢道路、學校裝設冷氣、永平國小停車場、汙水下水道建設、抽水站機組更新、5G應用、增設公托設施、社福中心及建置雙語化國家等重要計畫，都需要中央各部會的支持與經費，與新北市未來城市建設及提升市民生活品質息息相關，希望立委能與市府同心齊力建設新北，新北才有未來，讓新北市更加繁榮與舒適。

▲侯友宜宴請新北市立委。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜會前受訪表示，有一段時間沒有跟立委做雙向溝通，今天聚集12位立委，主要是將這段時間的工作情形向他們報告，並傾聽立委對於新北建設的建議，讓新北市政與立委並肩作戰，更重要的是，有許多議題都要麻煩立委向中央反映、爭取資源。

侯友宜表示，尤其是這次行政院前瞻2.0，仍需要立委就軌道建設、城鄉建設、水環境、數位、教育等經費與行政協調，麻煩他們替新北市爭取，他非常感謝新北市有12個立委，希望能發揮統合的力量，跟新北市一同全力爭取、建設新北市。

外界質疑宴請藍綠立委是為了提前佈局2022，侯友宜表示，他現在是新北市長，一切視現在工作為最重要的，就是好好做事，讓新北市往前大邁進。

侯友宜致詞表示，新北市軌道建設一年要200億，軌道建設、城鄉基礎建設、污水下水道、教育、智能城市、大概要跟中央爭取600多億，能做就盡量就做，比較符合大家需求，有些行政上能幫忙的，停車場、垃圾處理要花將近5億，因此推動地方建設還要拜託立委們。

新北市總計12席立委，民進黨佔9席、國民黨有3席，國民黨包括新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）洪孟楷、第九選區（永和區、中和區泰安里等17里）林德福、第十一選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）羅明才。

民進黨9席則有新北市第二選區（五股區、蘆洲區及三重區16里）林淑芬、第三選區（三重區二重里等103里）余天、第四選區（新莊區中平里等75里）吳秉叡、第五選區（樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里）蘇巧慧、第六選區（板橋區中正里等65里）張宏陸、第七選區（板橋區九如里等61里）羅致政、第八選區（中和區力行里等76里）江永昌、第十選區（土城區、三峽區）吳琪銘、第十二選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）賴品妤。

▲賴品妤7點半抵達侯友宜晚宴會場。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜宴請新北市立委。（圖／記者羅婉庭攝）