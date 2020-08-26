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真的假的？　俊逸攜手東區長者打擊網路流言

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▲台南市俊逸基金會在東區虎尾里、復興里、關聖里社區活動中心舉辦「媒體素養社區共學營」長者陪伴關懷服務，由青年志工規劃「謠言止於智者」活動，帶社區民眾練習分辨訊息的真假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市俊逸基金會在東區虎尾里、復興里、關聖里社區活動中心舉辦「媒體素養社區共學營」長者陪伴關懷服務，由青年志工規劃「謠言止於智者」活動，帶社區民眾練習分辨訊息的真假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市俊逸基金會8月25至27日3天分別在台南市東區虎尾里、復興里、關聖里社區活動中心舉辦「媒體素養社區共學營」長者陪伴關懷服務，由青年志工規劃「謠言止於智者」活動，帶社區民眾進行警覺、查明、證實網路訊息，再經由「生活流言大富翁」遊戲互動練習分辨訊息的真假。

另一方面透過架設「社區行動廣播電台」，鼓勵民眾錄製「打擊網路流言」宣導廣告，於社區共餐時間分享錄音成果。勝利之聲導播蘇芳芸，也特別到場分享口播技巧，現場互動熱絡，社區長者被專業主持人的台風、氣勢及幽默風趣的內容逗得開懷大笑，立馬被「圈粉」，現場宛如粉絲見面會。

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教育部青年發展署獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫，引導青年結合所學，發揮志願服務影響力，以實際行動關懷社會。「俊逸聲力軍服務隊」獲得2020年獎勵補助，規劃「媒體素養社區共學營」，內容包括「生活謠言追追追」、「謠言查核平台教學」、「生活流言大富翁」及「廣播宣導廣告錄製」等互動方式與長輩同樂，拉近青年志工與長輩之間的距離，增進世代間關懷與尊重。

俊逸文教基金會執行長李明威、復興里里長陳郭玉指、復興社區發展協會理事長陳慶蒼、關聖里里長周楹婍、關聖社區發展協會理事長許武雄、虎尾里里長李泓嶢等人出席參與。俊逸文教基金會執行長李明威表示，台灣已正式邁入高齡社會，透過青年志工的陪伴關懷服務，讓長者在遊戲中分享他們的生活經驗及人生智慧，搭起世代溝通的橋樑。

活動現場由勝利之聲廣播公司導播蘇芳芸主持炒熱氣氛，青年志工分享多項訊息查核平台，直接教導社區民眾使用，包括台灣事實查核中心、蘭姆酒吐司、衛生福利部食品藥物管理署等網站，讓社區民眾往後在遇到問題時都能直接查詢。而「社區行動廣播電台」也現場邀請民眾體驗錄製宣導廣告，青年志工在短短時間內將話帶配上音樂音效，呈現出完整的廣告氛圍，在社區共餐時間分享錄製的成果。參與民眾表示，乾稿加上配樂後聽起來很專業，但聽到自己的聲音會害羞，親自體驗過才知道不容易，尤其是角色較多的劇本，需要透過多次的排演跟練習，才能呈現出一則完美的宣傳廣告，要當播音員真是不容易，很高興能有這樣體驗的機會。

▲台南市俊逸基金會在東區虎尾里、復興里、關聖里社區活動中心舉辦「媒體素養社區共學營」長者陪伴關懷服務，由青年志工規劃「謠言止於智者」活動，帶社區民眾練習分辨訊息的真假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區復興里里長陳郭玉指表示，這次特別協調與青年志工關懷長者活動一同舉辦，場面溫馨熱鬧。很感謝俊逸基金會的青年志工長期到社區服務，這是第4年合辦長者關懷活動，每年志工都帶來不同的遊戲與長輩分享，不只讓世代間有溝通、交流的機會，而且還能防失智跟抗憂鬱，希望未來每年都能持續共同舉辦這樣有意義的活動。

東區關聖里里長周楹婍表示，關聖里社區照顧關懷C據點，每周一至周五皆安排多元的課程讓長者學習，此次長者關懷活動，在青年志工的帶領與鼓勵之下，參與的長者非常投入，無論是生活流言大富翁、廣播宣導廣告錄製等活動，都能感受到青年志工的愛心、用心與熱情，與長者彼此相互學習交流，減少世代間的隔閡，是很棒的代間融合活動。

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