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俊逸推動與媒共好　將軍學童化「聲」小主播

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▲由俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台與台南市將軍區將軍國小合辦的「將軍書香兒童廣播營」7月6日至8日連續3天在將軍國小舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲由俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台與台南市將軍區將軍國小合辦的「將軍書香兒童廣播營」7月6日至8日連續3天在將軍國小舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台與台南市將軍區將軍國小合辦的「將軍書香兒童廣播營」7月6日至8日連續3天在將軍國小舉行，共有29名學童參與，由青年志工規劃媒體識讀、口才訓練、創意啟發系列課程。

讓參與的小朋友們成為小記者介紹「將軍國小生活趣」，分享學期中參與俊逸慈善基金會所開辦的勝利學堂「陶藝課程」中所發生及學習到的事情。學童並擔任小主播錄製台語桌遊小劇，從編寫口播稿開始，運用台語趣味對話介紹桌遊玩法，增加國、臺語口語能力，在活動中培養表達力和自信心，透過多元有趣的課程認識廣播、進而認識媒體，培養媒體識讀、資訊判別能力。

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俊逸「勝利學堂」結合將軍國小開辦「陶藝課程」，連續七個學年度於每週四讓一年級至四年級學童親手製作陶盆、風鈴、香皂盤等文創限量伴手禮，陶盆部分更結合校園植物種子，創造將軍國小專屬的限量種子盆栽伴手禮，極具創意與巧思。

▲由俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台與台南市將軍區將軍國小合辦的「將軍書香兒童廣播營」7月6日至8日連續3天在將軍國小舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在此次的廣播營中特別安排小單元錄製學員參與心得，將軍國小五年甲班吳貞儒說，「很開心和大家一起渡過愉快的陶藝課程，課程裡，很感謝老師的教導，讓我學會了怎麼做貓頭鷹、狗等造型的盆栽跟筆山，我希望六年級還可以繼續上課，學到更多不同東西的」。將軍國小五年甲班陳彥廷說，「很高興可以參加勝利學堂的陶藝課程，課程中發生了一件另我印象深刻的事情，是老師教導我們做花盆，原來花盆可以用一條條長長的陶土圍成一圈圈的，很開心能學到這個技巧」。小朋友在錄製勝利學堂日記簿的課程中，化聲小主播，介紹陶藝課程中所發生的點點滴滴。

活動承辦人林怡妏表示，課程以廣播為主軸，設計一系列活動，營隊結束前將小朋友的成果剪輯完成，在結業式舉辦「將軍國小生活趣」廣播節目成果試聽會，邀請校長陳良圖、教導主任黃智麟出席分享小朋友們三天努力的成果。其中最特別的是，青年志工團隊與學童秘密製作要送給校長的小驚喜，把對校長的感謝全部錄製下來剪輯成為特輯，培養學童感恩與惜福的觀念，也讓陳良圖校長調任前能聽到學童親口錄製的感謝，做為一輩子珍藏的禮物。

俊逸文教基金會執行長李明威表示，每年寒暑假都會帶領勝利電台、電聲電台員工及對廣播、媒體識讀有興趣的青年志工到偏鄉進行廣播營隊活動，希望藉由服務的推動，啟發青年志工在地認同進一步投入公共參與，甚至是自主推動在地關懷行動。

▲由俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台與台南市將軍區將軍國小合辦的「將軍書香兒童廣播營」7月6日至8日連續3天在將軍國小舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為鼓勵青年志工長期參與志工服務，由俊逸文教基金會執行長李明威親自授予營長江婉綾「營長證書」，並頒發「榮譽輔導員證書」本次由從高中時期即開始擔任志工的吳庭瑋獲獎。

另一方面，108年課綱將媒體素養歸納至「科技資訊與媒體素養」核心能力中，期望能透過廣播營隊從小推動與落實媒體素養教育，增進思辨媒體訊息能力，阻斷散播不實消息，共同『打擊假消息』。也歡迎對廣播、媒體有興趣的國小三到六年級學生，報名參加7月21日起至8月21日止，在勝利之聲廣播公司舉辦三個梯次的「兒童廣播營」，洽詢電話06-2157524。

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