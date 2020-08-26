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解放軍「四大海域」密集軍事行動　一個月內21場

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▲▼解放軍。（圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

▲解放軍近期在中國大陸周邊海域實施多場實彈軍事演訓。（圖／翻攝自解放軍東部戰區微博）

記者陳政錄／綜合報導

在中美關係激化的背景下，解放軍近一個月以來在渤海、黃海、東海、南海四大海域有密集軍事活動，根據各地海事局接連發布的航行警告，就至少累計有21場，此舉除對美軍的行為做出強硬表態，大陸軍事專家、社論也認為這是對「台獨勢力」的嚴正打擊。

綜合《北京日報》等陸媒訊息，四大海域中軍事活動密集度最高的為渤海海域，自7月26日以來，一共通報11場軍事行動，而後依序為黃海5場、東海3場、南海3場。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍近月動作頻頻。（圖／CFP）

渤海海域：7月26日，葫蘆島海事局發布，7月27日5時至12時，渤海北部執行軍事任務；7月29日，煙台海事局發布，7月30日8時至18時，渤海、萊州灣進行軍事演習；7月31日，山東海事局發布，8月2日8時至12時、8月7日14時至19時，渤海執行軍事任務。

8月3日，山東海事局發布，8月5日8時至19時、8月6日4時至19時，渤海執行軍事任務；8月5日，煙台海事局發布，8月5日8時至20時，渤海、萊州灣進行軍事演習；8月6日，大連海事局發布，8月7日6時至8月14日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務；8月7日，煙台海事局發布，8月9日4時至20時，渤海、萊州灣進行軍事訓練。

8月9日，大連海事局發布，8月10日16時至17時30分，渤海、渤海海峽執行軍事任務；8月13日，大連海事局發布，8月14日16時至8月21日16時，渤海海峽、黃海北部執行軍事任務、8月21日，大連海事局發布，8月24日8時至8月25日18時，渤海、渤海海峽執行軍事任務。

黃海海域：8月3日，大連海事局發布，8月5日4時至6日17時，黃海北部進行實彈射擊；8月10日，大連海事局發布，8月11日12時至8月17日9時，黃海北部執行軍事任務；8月14日，青島海事局發布，8月17日12時至8月21日18時，黃海、青島靈山島以東海域組織重大軍事活動；8月20日，青島海事局發布，8月22日12時至8月26日12時，黃海、青島至連雲港以東海域組織重大軍事活動；8月25日，連雲港海事局發布，8月25日至27日每天8時至18時，黃海南部進行實彈射擊。

東海海域：8月10日，浙江海事局發布，8月14日至8月15日每天6時至12時，台州白沙島附近海域實彈射擊訓練；8月15日，浙江海事局發布，8月16日至17日每天6時至12時，舟山海區岱山水道以北水域實彈射擊訓練；8月26日，浙江海事局發布，8月27日8時至8月30日18時，東海實際使用武器訓練。

南海海域：8月10日，廣西海事局接連發布，8月12日9時至8月14日19時30分，北部灣水域實彈射擊；8月11日，廣州海事局發布，為配合中國人民解放軍某部軍事活動，8月12日至8月13日每天6時至23時，珠江口外伶仃島東側海域實行臨時禁航管制；8月23日，廣東海事局發布，8月24日0時至29日24時，粵東海域內進行軍事訓練。

對於如此密集的軍事行動，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進23日在微博上發表評論表示，民進黨當局如果誤判形勢，與美國發展《反分裂國家法》所禁止的正式官方關係，那它就必須準備迎接來自大陸的軍事打擊。直指不排除武統台灣。

另對於美軍U-2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區，被大陸軍事專家認為是要探明解放軍活動情況。中國大陸國防部新聞發言人吳謙指出，該行為已經嚴重干擾到中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

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