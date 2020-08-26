上鏡頭了！央視曝解放軍機「跨晝夜演訓」　長榮貨船意外入鏡

▲大陸官媒曝光解放軍東部戰區飛行演訓畫面，長榮貨船意外入鏡。（圖／取自央視軍事，下同）

記者陳政錄／綜合報導

媽我在這！解放軍近日在渤海、東海、黃海、南海等地軍事動作頻頻，值得注意的是，在《央視軍事》最新曝光一段東部戰區海軍航空軍，於海面上進行「跨晝夜飛行訓練」的畫面中，約00分40秒處，上印有「EVERGREEN」字樣的一艘「長榮貨船」意外入鏡，與解放軍機同框，讓人好奇用意為何。

根據《央視軍事》官方微博釋出訊息，近日，東部戰區海軍航空兵某旅組織大強度高難度跨晝夜飛行訓練，錘煉部隊全天候作戰能力。過程中，飛行員在被「敵方」雷達追蹤時，迅速採取措施進行規避。突防突擊編隊鎖定海面目標，實施模擬打擊。

▲解放軍東部戰區海軍航空兵某旅飛行演訓畫面。

從畫面可見，解放軍機分別進行日間、夜間的飛行訓練。日間訓練中，解放軍機首批突防突擊編隊率先抵達目標空域後，飛行員迅速建立攻擊航線，鎖定海面目標，實施模擬打擊。

這時，一艘上頭印有「EVERGREEN」字樣的「長榮貨船」短暫出現在畫面中右上方海域，由於解放軍未透露軍機於哪一海域執行演訓，因此也無法得知該貨船為何出現在畫面當中。

解放軍機實施模擬打擊後，戰機陸續返航，完成檢修和燃料補給後，夜間飛行訓練隨即展開。報導稱，在夜色的掩護下，飛行員利用機載雷達仔細搜索海面目標，並適時實施電子對抗鎖定目標，進行模擬攻擊，「隨時做好應對各種突發情況的準備！」

事實上，解放軍在進入8月以來，至少進行超過8場大規模軍事演訓活動，包括在黃海、南海、渤海海域等進行實彈射擊。其中連雲港海事局網站25日發布公告稱，黃海南部，8月25日至27日每天0800時至1800時在諸點連線範圍內進行實彈射擊，一般船隻禁止駛入。

山東海事局、海南海事局官網於21日通報，解放軍於22日起至26日、24日起至29日，分別在在黃海青島至連雲港以東海域、海南島東南部海域進行實彈軍事演訓活動。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼解放軍機晝夜演訓。（圖／央視軍事）