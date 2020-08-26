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無視大陸國防部警告！　美RC-135偵察機26日現蹤南海「逼近解放軍軍演」

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▲美軍偵察機26日飛越南海。（圖／翻攝自南海戰略態勢感知計畫（SCS）推特）

▲美軍偵察機26日飛越南海。（圖／翻攝自南海戰略態勢感知計畫（SCS）推特）

記者劉亭／綜合報導

大陸國防部25日晚間才發文怒斥，美軍U-2高空偵察機當天「擅自闖入」禁飛區活動，嚴重干擾中方正常演訓，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對。但美國偵察機26日再度飛越南海，中共解放軍當時正在南海進行軍演。

根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」推特，美國空軍RC-135S偵察機26日早上當天上午8點左右途徑巴士海峽進入南海，隨後在南海上空朝西南方向飛行出現在南海海域。但文中猜測該飛機是轉移任務，而非偵察行動。

環球時報也批評，解放軍在南海進行軍事訓練之際，「美軍偵察機逼近挑釁」。據了解，RC-135偵察機「眼鏡蛇球」（Cobra Ball），擅長在目標國沿海地區實施偵察行動，是美軍21世紀最重要的偵察工具，可分別用於信號情報、電子情報和彈道導彈情報的偵察。

大陸國防部發言人吳謙25日指出，解放軍北部戰區25日實彈演習時，美軍U-2高空偵察機擅闖禁飛區，不僅嚴重干擾中方正常演訓活動，還違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，「極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對。」

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