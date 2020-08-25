美軍「U-2偵察機」擅闖解放軍演習區　張競5點分析：考驗北京戰略定力

▲美軍U-2偵察機25日擅闖解放軍演習區。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍北部戰區25日進行實彈演習，卻發生美軍U-2高空偵察機擅闖解放軍演習區，中國國防部發言人吳謙痛批，「是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對」。對此，前中權艦艦長、中華戰略學會研究員張競，針對偵察機所屬基地、解放軍反應、美國動機以及為何派出U-2偵察機等面向，提出5點分析。

張競指出該機所屬基地，隸屬美國空軍第9偵察聯隊【9th Reconnaissance Wing】聯隊駐Beale Air Force Base, California所轄第5偵察中隊【5th Reconnaissance Squadron (5 RS) 】駐南韓京畿道 平澤道烏山空軍基地【Osan Air Base, South Korea 】為地區分遣配屬偵察兵力【GSU: Geographically Separated Unit】。

對於解放軍反應，張競分析，解放軍能夠完整掌握美機偵察動態與機種，因此在發表聲明時，能夠具體指出其機種，解放軍對遠距海域偵搜能力，以及通信截收與破密解讀作業能量，甚至對南韓烏山基地戰機起降狀況掌握，都應審慎評量不宜低估。

▲中國國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／記者任以芳攝）



張競進一步分析軍方發言系統，能夠迅速發表抗議聲明，顯然事先預期發生此種狀況，發言內容係有備而來，因此可以迅速反應狀況發表聲明。

針對美方動機，張競分析，美軍為何未使用無人偵察機進行情蒐，反而使用曾有多次被共軍擊落之偵察機種作業，值得思考！究竟是無人偵察機作業有其限制，抑或是存心挑弄解放軍，考驗北京戰略定力，希望造成解放軍率先開火，有利政治操作，收割選戰利益，確實值得深入評估。

張競再進一步分析，假若連黃海海域都捨無人偵照機而不用，反而要乞靈於傳統儎人之U-2型機完成任務，吾人是否應深入理解日前透過軍售所預計籌獲之MQ-9B為何未被選派上陣服勤，以便更完整確認其真實能耐。

中國官方在晚間9時釋出吳謙的發言內容指出，解放軍北部戰區25日實彈演習時，美軍U-2高空偵察機擅闖禁飛區，不僅嚴重干擾中方正常演訓活動，還違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，「極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對」。但是相關發言內容沒有指出切確的地點與時間。

▲U-2偵察機跟戰鬥機相比，航速相當慢，僅時速880公里。（圖／記者季相儒攝）



U-2偵察機是洛克希德公司研發的一款偵察機，外號蛟龍夫人（Dragon Lady），於1956年服役至今，是美國空軍一種單座單發動機的高空偵察機。能不分晝夜於21,336公尺高空執行全天候偵察任務，最大航速僅時速880公里。

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