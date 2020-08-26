疫情好不了！觀光局第五度公告：無限期「暫停旅行業出入團」業務

▲觀光局無限期暫停旅行業出入團業務。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部觀光局表示，無限期暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境，後續將配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況適時調整並公告。

觀光局過去連續4次公告，暫停旅遊業出入團業務，然而至今國際疫情仍未好轉，今日第五度公告，無限期暫停旅遊業出入團業務，沒有再另外給出業務暫停截止日起。

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觀光局指出，旅客解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用。

▲觀光局指出，旅客解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理。（圖／記者李宜秦攝）



1. 第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)規定。

2. 第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國外旅遊定型化契約第15條)規定。

3. 第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要之旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定。



旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會（地址：臺北市民權東路2段9號5樓，電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。