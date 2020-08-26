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人民幣在、離岸價升破6.9關口　7個月來首次收復

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣兌美元匯率回升。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨中美貿易代表重啟通話、中國大陸產業復工復產推進，可望進一步帶動人民幣匯率回穩。據實時數據顯示，目前人民幣兌美元匯率在岸價、離岸價格，雙雙收復6.9大關，其中在岸價格升破6.9，為1月22日以來首次，現報6.8970。

官方價格方面，中國外匯交易中心數據顯示，今日官方人民幣對美元匯率中間價報6.9079，較前一交易日上調104個基點。前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.9183。

▲▼人民幣 。（圖／CFP）

▲人民幣匯率受疫情、貿易戰等因素影響。（圖／CFP）

人民幣兌美元匯率在岸價現報6.8970，較前一交易日收盤價上漲159點，另離岸價現報6.8924，上漲101點。在此之前受疫情影響，今年上半年人民幣兌美元匯率走勢震盪。

中國人民銀行副行長劉國強、貨幣政策司司長孫國峰和中國銀保監會發言人肖遠企等官員於25日，出席國務院舉辦的政策例行記者會上，裁定調未來貨幣政策要「有更大確定性來應對各種不確定性」，宣布保持「三個不變」

孫國峰表示，疫情帶來的不確定性增加，貨幣政策需要有更大確定性來應對各種不確定性，那就是三個不變：穩健貨幣政策取向不變、保持靈活適度的操作要求不變、堅持正常貨幣政策的決心不變。

他說，人行沒有採取零利率甚至負利率，以及量化寬鬆這樣的非常規貨幣政策，因此也不存在所謂的退出問題；未來LPR走勢取決於宏觀經濟趨勢、通貨膨脹形勢以及貸款市場供求等因素，具體要看報價行的市場化報價，隨著LPR改革推動貸款利率下降的潛力進一步釋放，預計後續企業貸款利率還會進一步下行。

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