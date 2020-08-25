川普強勢脫鉤！王毅反擊「走不通的死路」：世界發展離不開中國

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對中美關係「脫鉤論」，大陸國務委員兼外長王毅24日表示，所謂「脫鉤」論調既不可行，也不合理，如果只是對此進行政治操弄，則是無視自身發展需要，損害普通民眾的福祉，是一條註定走不通的死路。他也強調，任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤」。

據《央視新聞》報導，王毅24日在廣西北海與匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多會談，結束後針對美方聲稱「中美完全脫鉤仍是政策選項」作出回應。他指出，現在是全球化時代，各國都可以在生產要素的全球配置中發揮自身比較優勢，獲得更快發展，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器」一樣，最終傷及自身。

王毅表示，中美建交40多年的事實表明，要維護和增進兩國人民的福祉，應當優勢互補而不是「脫鉤」切割，應當相互融合而不是彼此隔絕，應當合作共贏而不是衝突對抗。

▲王毅認為任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤。（圖／取自中國大陸外交部網站）

至於中美關係的緊繃是否會對中歐合作產生影響，王毅表示，中國和歐洲都是開放經濟體，都不應允許「脫鉤」論調幹擾全球產業鏈供應鏈的正常運轉，更不應允許單邊霸淩行徑，破壞正常的國際經濟交往。

王毅稱，作為獨立主權國家，當然都有必要維護各自的經濟主權包括數字網路主權，但這絕不意味著彼此向對方關閉市場，而是要使彼此之間的經濟融合更加規範，「我們的相互開放更可持續。」

王毅最後強調，中國是世界上最大的潛在市場，中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤」，與自身發展的重大機遇「脫鉤」，與不可阻擋的時代潮流「脫鉤」。