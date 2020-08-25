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川普強勢脫鉤！王毅反擊「走不通的死路」：世界發展離不開中國

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▲▼大陸國務委員兼外交部長王毅主持中阿巴尼四國外長應對新冠肺炎疫情視頻會議。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對中美關係「脫鉤論」，大陸國務委員兼外長王毅24日表示，所謂「脫鉤」論調既不可行，也不合理，如果只是對此進行政治操弄，則是無視自身發展需要，損害普通民眾的福祉，是一條註定走不通的死路。他也強調，任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤」。

據《央視新聞》報導，王毅24日在廣西北海與匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多會談，結束後針對美方聲稱「中美完全脫鉤仍是政策選項」作出回應。他指出，現在是全球化時代，各國都可以在生產要素的全球配置中發揮自身比較優勢，獲得更快發展，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器」一樣，最終傷及自身。

王毅表示，中美建交40多年的事實表明，要維護和增進兩國人民的福祉，應當優勢互補而不是「脫鉤」切割，應當相互融合而不是彼此隔絕，應當合作共贏而不是衝突對抗。

▲▼中國國務委員兼外交部長王毅，20日在北京出席習近平外交思想研究中心成立儀式。（圖／取自中國大陸外交部網站）

▲王毅認為任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤。（圖／取自中國大陸外交部網站）

至於中美關係的緊繃是否會對中歐合作產生影響，王毅表示，中國和歐洲都是開放經濟體，都不應允許「脫鉤」論調幹擾全球產業鏈供應鏈的正常運轉，更不應允許單邊霸淩行徑，破壞正常的國際經濟交往。

王毅稱，作為獨立主權國家，當然都有必要維護各自的經濟主權包括數字網路主權，但這絕不意味著彼此向對方關閉市場，而是要使彼此之間的經濟融合更加規範，「我們的相互開放更可持續。」

王毅最後強調，中國是世界上最大的潛在市場，中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤」，與自身發展的重大機遇「脫鉤」，與不可阻擋的時代潮流「脫鉤」。

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