彰化血清報告明公布「三方到齊」不見陳時中　原因曝光

▲疾管署記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清抗體研究調查明日公布，包含彰化衛生局長葉彥伯、台大公衛教授詹長權、指揮中心發言人莊人祥都出席，也被外界視為三方大和解，但卻獨缺指揮官陳時中。陳時中今（26）日親自公布原因：「我沒收到邀請」且明天時間為行政院會開會。

彰化萬人血清抗體調查期中報告因為尚未受到同儕審查公布遭喊卡，研究單位稍早發布採訪通知，將於明（27）日上午10點舉辦說明會公布研究調查結果。會議將由計畫的主持人詹長權教授，與陳秀熙教授以及彰化縣衛生局葉彥伯局長說明報告，也邀請中央疫情指揮中心發言人莊人祥與台灣大學公共衛生學院鄭守夏院長出席。

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陳時中親自回應未出席原因，他表示，第一是沒有收到邀請，第二，如有收到，明天也有院會要開，第三，就讓研究者把事實和發現清楚說明就好。

這場會議也被認為是三方和解，陳時中強調，沒有所謂和解不和解，指揮中心對於萬人血清採檢，有一些臆測看法，但也一再祝他成功，沒有和解不和解。

陳時中說明，相關議題不斷討論，本來宣布8月25日公布結果，臨時沒有公布才引發社會更多揣測與不必要的誤解。我公開表示希望他們自己公布，畢竟一個研究或調查結果，是由執行者本身來講才具有背景、方法講清楚。

陳時中也提到，前幾天他們有交了一份基本非常簡單的數目字，「我認為這不是和由我這邊來講」，他對於研究方法過程不了解，規模對象都沒有，呼籲由調查者自己把事情講清楚，讓爭議減到最低。

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