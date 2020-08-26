52歲大叔裝闊娶28歲妻　閃婚數天疑她「偷吃」掐出人命

▲泰國一名52歲中年男子懷疑自己的28歲妻子與人偷情，因而痛下殺手。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫 pakutaso）

記者張寧倢／綜合報導

位於泰國東北部的馬哈沙拉堪府22日傳出一起殺人案件，警方在一處民宅內發現一具裸身女屍，身上有多處傷痕，研判死因是遭到掐死窒息。死者是一名叫Nong New的28歲女子，幾天前才剛跟一名年紀大她24歲的大叔結婚。不料，丈夫Itthichai因不滿她出門跟人約會，一氣之下才會痛下殺手，將人掐死。

根據泰媒《Manager Daily》報導，泰國警方22日半夜在曼谷某旅館內將52歲男性嫌犯逮捕，他很快地就承認犯行，並表示當時是老婆想瞞著他開車去「跟其他男人約會」，雙方便發生了激烈口角。他說：「我沒想過要殺她，只是打她發洩一下情緒而已。」表露後悔之意。

被害女子的父母在凶嫌到案後隔日親自來到警局，身為女婿的嫌犯向他們下跪道歉，希望請求岳父、岳母的原諒，但他們仍然無法諒解。

死者母親表示：「女兒跟他（凶嫌）才認識兩個月就結婚，但結婚幾天後我們才發現，不只婚禮上他戴的金項鍊是假的，甚至新裝的冷氣也是我女兒出的錢。」並解釋，女兒是家裡的經濟支柱，嫁給他是希望可以減輕家庭的負擔，而且女兒不會開車，根本不可能偷車。據悉，嫌犯已於24日被帶到該府法院進行拘留，等待進一步調查。