無線充電板「隨放即充」真的實現了！首款產品要價近9000元

▲Aira FreePower技術是將線圈結合印刷電路板，使無線充電板更薄。（圖／截自Aira官網）

記者王曉敏／綜合報導

去年 3 月，蘋果以「無法達到預期標準」為由，宣告無線充電板 AirPower 計劃取消。而在 AirPower 胎死腹中的一年後，一家位於美國亞利桑那州的新創公司Aira卻在本周推出了一項名為「FreePower」的新技術，旨在達成 AirPower 未能實現的願景，讓所有支援無線充電的產品可「隨放即充」。

無線充電的基本原理是透過線圈之間產生的磁場傳輸電能，當設備與無線充電板內的線圈對準時，即可開始充電。目前市面上的多設備無線充電大多會在充電板上方做出標記，以提醒用戶線圈位置。而 Aira 的 FreePower 技術與上述不同，其採用印刷电路板上的薄線圈來替代需精準放置的繞線線圈。

不過 FreePower 技術仍有一些無法替代 AirPower 的缺陷，包括無法為 Apple Watch 充電，也無法像 AirPower 那樣，在 iPhone、iPad 等螢幕上方顯示其他設備的充電狀況。

▲Nomad的Base Station Pro為採用Aira FreePower技術的首款產品。（圖／截自Nomad官網）

目前市面上首款採用 Aira FreePower 技術的產品，為配件製造商 Nomad 推出的新款無線充電板 Base Station Pro。Base Station Pro 售價 299 美元（約新台幣 8800 元），可同時為 3 款支援 Qi 無線充電設備充電，在任何角度放下設備幾乎都可以充到電。

▲Base Station Pro。（圖／截自Nomad官網）

據科技網站《TechCrunch》報導，FreePower 技術會自動檢測放置在充電板上的任何設備可接受的電荷類型，充電的過程中核可同時最佳化設備的內建充電線圈與底座內的圈陣列之間的磁場，以達到最佳的傳輸功率。