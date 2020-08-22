AirPower內藏22個線圈！B站UP主拆解半成品：像在拆沒有螢幕的手機

▲AirPower半成品拆解。（圖／截自bilibili／艾奧科技）

記者王曉敏／綜合報導

去年 3 月，蘋果以「無法達到預期標準」為由，宣告無線充電板 AirPower 計劃取消。昨（21）日，中國數碼 UP 主艾奧科技在影音平台 bilibili（B 站）上發布影片，曝光疑似為 AirPower 的半成品，從其複雜的設計似乎可以解釋 AirPower 擱淺的原因。

B 站 UP 主艾奧科技昨日發布影片，曝光疑似為 AirPower 的半成品拆解。從外觀來看，雖然沒有外殼包覆，但其外型的確與蘋果 2017 年釋出的概念圖相當類似，而底部的 Lightning 介面，則進一步證實其可能就是蘋果「傳說中」的 AirPower。

▲AirPower半成品拆解。（圖／截自bilibili／艾奧科技）

進一步拆解可以看到，AirPower 內部有著 22 個線圈，設備最外圈包覆著相當厚實的散熱銅箔，內部塑膠片上貼有許多疑似為石墨材質的方塊。金屬外框是透過錫與主機板焊在一起，而最底部的方格狀金屬框架也是直接焊在主機板上。

「這到底是有多大功率，才需要這樣的散熱陣容。」據艾奧科技 UP 主說法，線圈與晶片產生的熱量將導金屬框均衡擴散，其主機板的精密程度高，內部空間利用也發揮到極致。「從內部結構也不難看出，蘋果對產品有著極高的要求。」他表示，拆解 AirPower 就像是在拆一部沒有螢幕的手機。

▲AirPower半成品拆解。（圖／截自bilibili／艾奧科技）

AirPower 似乎成為了蘋果產品列中的一個「傳說」。其於 2017 年與 iPhone X 和 iPhone 8 系列一同登場，當時宣稱，此產品將在 2018 年上市。不過到了 2019 年，卻只等來計畫取消的結果。

無線充電的基本原理是透過線圈之間產生的磁場傳輸電能，前提是被充電產品的線圈需對準位置才可進行。目前市面上的多設備無線充電大多會在充電板上方做出標記，提醒用戶線圈位置，而 AirPower 的願景就是希望能做到「隨放隨充」，而要能實現隨意位置都能充電，線圈的數量則必不可少。

不過問題在於，線圈一多不僅會影響無線充電效率，還會引發電磁干擾問題，同時設備也會有過熱的疑慮，有外媒推測，這也是蘋果 AirPower 一直難產的主因。

雖然蘋果已於去年宣告取消計畫，但近來卻有不少爆料人士稱蘋果仍在開發此產品，並有機會於今年亮相。今年 3 月，爆料人士 Jon Prosser 在推特透露，「AirPower 還沒死」，並稱蘋果內部正計畫重新啟動該項目，「原型產品製造中」。此說法與《彭博社》記者 Mark Gurman 的爆料相同，其於今年 4 月在直播社群平台 Periscope 上透露，蘋果仍在開發 AirPower。